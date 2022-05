Alcaraz oslnil triumfem v Madridu svět, teď chce uspět na Roland Garros

"Právě teď se v sobě snažím zpracovat vše, čím procházím. Je mi jasné, že mě lidé budou po letošních výkonech brát za jednoho z favoritů na vítězství na Roland Garros. Nevnímám to jako tlak, ale jako motivaci. Opravdu se těším, až pojedu do Paříže a budu bojovat o grandslamový titul. Těším se, že i tam ukážu, co umím," citovala Alcaraze agentura Reuters.

Čerstvě devatenáctiletý hráč získal v tomto roce čtvrtý a celkově pátý triumf na turnaji ATP. Před rokem nebyl talentovaný mladík ještě ani v první stovce žebříčku, nyní poskočil na šesté místo. Loni debutoval jako kvalifikant na Australian Open, nyní bude při své druhé účasti na French Open jednou z hlavních hvězd.

V Madridu uspěl Alcaraz jako nejmladší hráč v historii a stal se prvním tenistou, který na jednom antukovém turnaji vyřadil jak jednadvacetinásobného grandslamového šampiona Nadala i světovou jedničku Djokoviče. Stal se po Nadalovi také druhým nejmladším tenistou, který v jednom roce vyhrál dva tituly na Masters 1000. V dubnu uspěl v Miami.

"Je neuvěřitelné, jak je ve svém mladém věku klidný a vyrovnaný," chválil jej Djokovič. Podle Nadala je Alcaraz kompletně vybaveným hráčem. "Mám z něj radost," uvedl Nadal. K triumfu tenistovi telefonicky gratuloval i premiér Pedro Sánchez, který na Twitteru psal o "velkém Alcarazovi" a jeho "epickém" úspěchu.

List La Vanguardia referoval o tom, že Alcaraz "není dítě, ale monstrum". Podle El Munda je španělský mladík na cestě stát se světovou jedničkou.

Přestože je Alcaraz coby Španěl brán jako nástupce Nadala, stylem hry se svěřenec bývalého grandslamového vítěze Juana Carlose Ferrera podobá Rogeru Federerovi. Na kurtu se prezentuje výbornou obranou a je schopný pod tlakem různě kombinovat hru.

"Právě teď jsi nejlepším hráčem světa," řekl mu po finále poražený Zverev. "Tento centrální dvorec patřil patnáct let Rafaelu Nadalovi. Dalších patnáct bude pravděpodobně patřit Carlosi Alcarazovi," doplnil německý tenista, který předtím v Madridu dvakrát triumfoval.

Alcaraz bral komplimenty s rezervou. Z dalšího turnaje v Římě se kvůli lehkému zranění kotníku omluvil a bude se připravovat na Roland Garros, které začne v Paříži 22. května.

"Podívejte se na Rafu, Djokoviče nebo Federera. Všichni se pořád učí a mají co zlepšovat. Proto jsou tak dobří, a proto jsou nahoře tak dlouho, protože na sobě neustále pracují. Totéž chci dělat i já," dodal Alcaraz.