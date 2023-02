Alcaraz: Po rychlém splnění snu jsem si určil nové cíle. Co můžu zlepšit? Všechno

Po dvojím zranění a třech měsících bez ostrého zápasu se do tenisového kolotoče vrací nejmladší světová jednička v historii Carlos Alcaraz. 19letý Španěl vstupuje do sezony na antukovém turnaji ATP 250 v argentinském Buenos Aires, kde se rozpovídal o předchozí životní sezoně. Rychlé splnění snu mě zaskočilo, musel jsem si určit nové cíle, přiznal.

Carlos Alcaraz loni vyhrál pět turnajů včetně dvou podniků Masters 1000. Na US Open přetavil v titul hned své první grandslamové finále a v 19 letech se stal nejmladší světovou jedničkou v historii.



O závěr sezony s vyvrcholením na Turnaji mistrů ale přišel kvůli zranění břišního svalu a když se už chystal na vstup do sezony 2023, poranil si pravou nohu. Mimo jiné nestartoval na Australian Open a z čela žebříčku byl sesazen.



Návrat si už před měsícem naplánoval na antukový turnaj ATP 250 v Buenos Aires a svůj plán dodržel. Před pár dny do argentinské metropole dorazil a aklimatizuje se před svým odloženým vstupem do nové sezony a prvním ostrým zápasem po více než čtvrt roce.



"Bude to můj první turnaj od zranění v Paříži, kde jsem si loni v listopadu natrhl šikmý břišní sval. Od té doby uplynuly skoro čtyři měsíce, ale já na turnaj vždy přicházím s cílem vyhrávat, i když po tak dlouhé době bez soutěžení to nebude jednoduché," řekl na tiskové konferenci Alcaraz, jehož soupeři jsou už šest týdnů v soutěžním módu.

Only few days left before ALCARAZ return!



Already practicing in Buenos Aires, "Carlitos" will play his first event since the Paris Masters 1000.



( @travel__Sports)pic.twitter.com/brdYMjTL4B — We Are Tennis (@WeAreTennis) February 12, 2023



"Proto jsem dorazil jsem o pár dní dříve, abych potrénoval s opravdu kvalitními tenisty, postupně se zlepšoval a dokázal jsem do turnaje vstoupit co nejlépe," uvedl 19letý rodák z Murcii, s nímž do Argentiny dorazili i jeho otec, bratr a strýc.



"Jsou tady teď se mnou, nicméně do své rodiny počítám i členy týmu. Fyzioterapeuta Juanja (Morena), Alberta Molinu a Toniho (Antonia Martíneze Cascelase). Je mi s nimi skvěle. Společně na kurtu strávíme dvě až tři hodiny denně a ve zbytku dne musíte dělat něco, co vás baví. Je důležité se cítit dobře, jen tak máte možnost být dobrý i na kurtu. Podporují mě a přináší mi do života část 'domova', což je velmi důležité," pochvaluje si Alcaraz.



Jako světová jednička strávil 20 týdnů, čímž se vyrovnal Matsi Wilanderovi a překonal Andyho Roddicka, Borise Beckera, Marata Safina či svého současného trenéra Juana Carlose Ferrera.

Carlos Alcaraz brindó su primera conferencia de prensa en Buenos Aires y tuve el HONOR de hacerle la primera pregunta.

El ex 1 del mundo respondió sobre sus expectativas en Argentina y las vivencias que le comentó su entrenador Juan Carlos Ferrero, campeón acá en 2010. pic.twitter.com/wftW4HGy2C — Lautaro Miranda (@LuckyLoserArg) February 11, 2023



"Mám za sebou skvělý rok. Velmi rychle jsem si splnil svůj sen, prakticky během jednoho roku. Poté, co jsem se stal světovou jedničkou, jsem si musel stanovit nové dlouhodobé cíle, abych se tenisem dál bavil a neustále se zlepšoval. Jsem pořád hodně mladý a je spousta věcí, které musím zlepšit, přestože jsem byl světovou jedničkou. Pořád musíš trénovat a zároveň si to užívat," vysvětloval španělský tenista.



"Mohu zlepšit všechno ve své hře. Fyzičku, mentalitu. S týmem jdeme krůček po krůčku, abych se stal ještě lepším. Jsem si jistý, že se i nadále musím zlepšovat. Rafa, Roger a Novak, když byli mladí, tak byli dobří, ale také se postupně zlepšovali a pracovali na sobě," prohlásil pokorný Alcaraz.

"Rychlé splnění snu mě trochu zaskočilo. Ale už jsem si na to zvykl, mám nový cíl, kam se chci dostat a čím chci být. To je nejdůležitější," zamyslel se.



Alcaraz už vyrovnal několik úspěchů svého trenéra, když triumfoval v Umagu, v Barceloně, získal grandslamový titul a stal se světovou jedničkou. A za týden může navázat také na Ferrerův triumf v Buenos Aires z roku 2010. "Nebude to snadné. Ale řekl mi o turnaji spoustu hezkých věcí. Těším se na to," dodal španělský teenager.



První letošní zápas odehraje ve středu, nebo ve čtvrtek. Jako první jeho formu prověří zkušený italský finalista z roku 2014 Fabio Fognini (h2h 1-0), nebo Srb Laslo Djere (h2h 0-0).



Z Top 30 v Buenos Aires startují také Brit Cameron Norrie, Ital Lorenzo Musetti či domácí šampion z roku 2021 Diego Schwartzman. Z bývalých vítězů se představí už jen Rakušan Dominic Thiem (2016 a 2018).