Alcaraz po triumfu ve Wimbledonu na rekordy nemyslí, ale chce dojít mezi legendy

"Viděl jsem všechny statistiky, že jsem nejmladší vítěz Roland Garros a Wimbledonu v jednom roce. Ale snažím se na tyhle věci nemyslet. Kariéru jsem samozřejmě odstartoval fantasticky, ale musím jít dál a vlastní cestou," citovala Alcaraze agentura Reuters.

"Na konci kariéry bych totiž chtěl sedět u stejného stolu jako největší legendy. To je můj hlavní cíl a můj sen. Takže je vlastně jedno, jestli mám už v jednadvaceti na kontě čtyři grandslamové tituly," přidal Alcaraz.

From a feat of clay to a masterclass on grass



Only six men in the Open Era have won Roland Garros and Wimbledon in the same year:



Rod Laver

Bjorn Borg

Rafael Nadal

Roger Federer

Novak Djokovic

Carlos Alcaraz