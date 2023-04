Alcaraz v Barceloně útočí na premiérové obhájení titulu. Ve finále narazí na Tsitsipase

Carlos Alcaraz v posledních měsících laboruje s častými zdravotními potížemi. Naposledy kvůli posttraumatické artritidě ruky a bolestem zad chyběl v Monte Carlo, když už ale do nějakého turnaje zasáhne, dostává se do závěrečných kol. Z pěti letošních startů to již počtvrté dotáhl do finále.



Na domácí antuce v Barceloně 19letý španělský obhájce titulu neztratil ještě ani set. Po Portugalci Nunu Borgesovi a krajanech Robertu Bautistovi a Alejandru Davidovichovi si poradil i s Danielem Evansem. Brita porazil snadno 6-2 6-2 a letošní bilanci vylepšil na 22-2.



Alcaraz startuje jako obhájce titulu počtvrté v kariéře a potřetí to dotáhl až do finále. Loni v Umagu ani letos v Riu de Janeiro ale triumf z předchozí sezony nezopakoval.



V metropoli Katalánska mu jako poslední stojí v cestě Stefanos Tsitsipas, s nímž vyhrál všechny tři vzájemné souboje. Naposledy uspěl v loňském třísetovém čtvrtfinále právě v Barceloně. Řecký tenista navzdory nevyužití mečbolu ve druhém setu zdolal 6-4 5-7 6-3 Itala Lorenza Musettiho.



Alcaraz se v Barceloně se může stát prvním úspěšným obhájcem titulu po Rafaelu Nadalovi, který triumfoval v letech 2016 až 2018 dokonce třikrát za sebou.



O pět let starší Tsitsipas si na zdejší antuce zahraje o titul potřetí. Při obou předchozích pokusech o zisk trofeje v letech 2018 a 2021 ztroskotal na Nadalovi. V neděli bude usilovat o jubilejní desátý titul a první od loňského června.





• ATP 500 BARCELONA •

Španělsko, antuka, 2.872.435 eur

sobotní výsledky (22. 04. 2023) • Dvouhra - semifinále • Alcaraz (1-Šp.) - Evans (12-Brit.) 6-2 6-2 Tsitsipas (2-Řec.) - Musetti (9-It.) 6-4 5-7 6-3