Alcaraz v Barceloně vyhrál i třetí souboj s Tsitsipasem a v 18 letech bude v Top 10

Carlos Alcaraz zakončil loňskou sezonu triumfem na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let a v úvodu letošního roku vyhrál turnaje ATP 500 na antuce v Riu de Janeiro a ATP Masters 1000 v Miami, kde se před třemi týdny zařadil mezi nejmladší vítěze takto prestižního klání.



Před týdnem v Monte Carlu sice zahájil antukové jaro porážkou se Sebastianem Kordou, ale tento týden se na domácí půdě v Barceloně vrátil na vítěznou vlnu. Po třísetové výhře nad Korejcem Soon-Woo Kwonema v pátek zvládl osmifinále s krajanem Jaumem Munarem i následné čtvrtfinále se Stefanosem Tsitsipasem.



18letý Alcaraz si s o pět let starším Řekem, jenž minulý týden triumfoval na antukovém Masters v Monte Carlu, poradil po dramatické třísetové bitvě 6-4 5-7 6-2 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-0. Poprvé se radoval loni na US Open, podruhé před měsícem v Miami.



"Tohle byla asi moje největší výhra na antuce. Bylo to celé neuvěřitelné, jak moje hra, tak atmosféra na kurtu," radoval se Alcaraz, který soupeře přestřílel na vítězé údery 41-15 a udělal pouze 17 nevynucených chyb.



Vítězstvím si Alcaraz zajistil premiérový posun do Top 10. Už v osmnácti letech a rovněž po turnaji v Barceloně se prodral mezi světovou elitu také jeho slavný krajan Rafael Nadal (byl jen o měsíc mladší), nyní vítěz rekordních 21 grandslamů. Novaku Djokovičovi se to povedlo ve věku 19 let a 9 měsíců a Rogeru Federerovi bylo 20 let a 9 měsíců, když poprvé nakoukl do elitní desítky.



Alcaraz letos v každém ze 24 utkání uhrál alespoň jeden set a zápasovou bilanci má 21 výher a 3 porážky. Kromě Miami triumfoval také v únoru v Riu de Janeiro. "Myslím, že i tady můžu získat titul," věří si Alcaraz.







V semifinále bude Alcarazovým soupeřem Australan Alex de Minaur (h2h 0-0), který postoupil přes Jihoafričana Lloyda Harrise a Brita Camerona Norrieho.



V Barceloně teoreticky může dojít na španělské finále. Pablo Carreño v pátek strávil na kurtu ve dvou zápasech téměř šest hodin. Po Italu Lorenzu Sonegovi si po odvrácení tří mečbolů a více než třech třech hodinách boje poradil 4-6 7-6 6-3 i s druhým nasazeným Norem Casperem Ruudem a poprvé v sezoně postoupil do semifinále.



V něm španělský tenista vyzve Diega Schwartzmana (h2h 2-1). Argentinský tenista si poradil s Italem Lorenzem Musettim a Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem.





• ATP 500 BARCELONA •

Španělsko, antuka, 2,802.580 eurů

páteční výsledky (22. 04. 2022) • Dvouhra - čtvrtfinále • Alcaraz - Tsitsipas 6:4, 5:7, 6:2 Carreňo - Ruud 4:6, 7:6 (10:8), 6:3 Schwartzman - Auger-Aliassime 3:6, 6:2, 6:3 De Minaur - Norrie 6:3, 5:7, 6:1 • Dvouhra - osmifinále • Tsitsipas (1-Řec.) - Dimitrov (14-Bulh.) 6:1, 6:4 Ruud (2-Nor.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:2, 6:2 Auger-Aliassime (3-Kan.) - Tiafoe (13-USA) 7:5, 6:4 Norrie (4-Brit.) - Fucsovics (Maď.) 7:5, 6:7 (9:11), 6:4 Alcaraz (5-Šp.) - Munar (Šp.) 6:3, 6:3 Schwartzman (6-Arg.) - Musetti (It.) 6:4, 7:5 Carreňo (8-Šp.) - Sonego (11-It.) 6:2, 5:7, 6:2 De Minaur (10-Austr.) - Harris (JAR) 6:0 / skreč H.