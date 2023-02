Alcaraz v Buenos Aires nabírá formu. S výkonem jsem moc spokojený, řekl po výhře nad Lajovičem

Carlos Alcaraz se po triumfu na loňském US Open stal nejmladší světovou jedničkou, ale o závěr sezony s vyvrcholením na Turnaji mistrů přišel kvůli zranění břišního svalu a když už se chystal na vstup do nové sezony, poranil si hamstring na pravé noze. Mimo jiné nestartoval na Australian Open a z čela žebříčku byl sesazen.



První turnaj po čtvrt roce absolvuje při své premiéře na antuce v Buenos Aires, kde už si poradil se dvěma Srb. 19letý Španěl navíc postupně zvyšuje úroveň své hry, po třísetové výhře nad Laslem Djerem přehrál v pátečním čtvrtfinále 6-4 6-2 Dušana Lajoviče.



"Byl to můj druhý letošní zápas a se svým výkonem jsem moc spokojený. Myslím, že jsem hrál velmi dobře od začátku po poslední míček. Věděl jsem, že to bude hodně náročné, protože Dušan je na antuce velice těžký soupeř," komentoval Alcaraz, jenž v Buenos Aires může navázat na triumf svého trenéra Juana Carlose Ferrera z roku 2010.

he was OFF the court and still managed a to hit a tweener



just stop it already, @carlosalcaraz pic.twitter.com/lHa1ffsmoc — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2023



O postup do 7. finále, v nichž má bilanci 5-1, si Alcaraz zahraje s o sedm let starším krajanem Bernabém Zapatou (h2h 1-1). Před třemi lety s ním prohrál finále antukového challengeru v Cordenonsu, loni na French Open ho porazil 3-1 na sety.



26letý Zapata v Buenos Aires vyřadil druhého nasazeného Argentince během dvou dnů. Po skalpu trápícího se bývalého šampiona Diega Schwartzmana si ve svém druhém čtvrtfinále na okruhu ATP poradil 6-3 6-7 6-4 s předloňským finalistou Francisem Cerúndolem a postupem do semifinále překonal své maximum z loňského Umagu.

SemifinALCARAZ @carlosalcaraz sweeps past Lajovic and surges into the semis in Buenos Aires!#ArgOpen2023 pic.twitter.com/1EMxn42JHR — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2023



Opět s potížemi uspěl druhý nasazený Cameron Norrie, který zdolal i druhého domácího outsidera navzdory prohranému prvnímu setu. V deštěm přerušovaném čtvrtfinále porazil 5-7 6-0 6-3 Tomase Etcheverryho a navázal na vydřenou výhru nad Facundem Díazem Acostou, s nímž byl čtyřikrát dva míčky od porážky.



27letý Brit měl tento týden obhajovat titul v Delray Beach, ale po Davis Cupu na antuce v Kolumbii zůstal v Jižní Americe a podruhé v kariéře startuje na antukovém Golden Swing. V roce 2019 včetně duelů v kvalifikaci vyhrál jen dva z pěti zápasů. Letos konto výher zdvojnásobil.



Vítěz předloňského Masters 1000 v Indian Wells Norrie, jehož trénuje Argentinec Facundo Lugones, v Buenos Aires zaútočí na své celkově 13. finále a čtvrté antukové. Ve sbírce má čtyři tituly a jeden z nich slavil na antuce (Lyon 2022).



V semifinále Norrie narazí na Juana Pabla Varillase (h2h 0-0), který je mezi kvartetem nejlepších na turnaji ATP poprvé v kariéře. 27letý Peruánec den po skalpu Dominica Thiema překvapil i výhrou 6-4 6-4 nad světovou dvacítkou Italem Lorenzem Musettim a připsal si teprve druhý skalp hráče Top 50. Varillas včetně kvalifikace vyhrál 5 zápasů a 10 setů v řadě.