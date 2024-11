Alcaraz v problémech: Trápí ho nemoc a ideálně potřebuje porazit Rubljova. Zverev opět favoritem

Carlos Alcaraz (21) musel kvůli nemoci ukončit úterní trénink už po pár minutách. V tuto chvíli není stoprocentně jisté, zda ve středu nastoupí k velmi důležitému souboji s Andrejem Rubljovem (27). Španěl by ideálně potřeboval zapsat výhru, aby měl větší šanci na postup do semifinále. Alexander Zverev (27) se pokusí splnit roli favorita také v utkání s Casperem Ruudem (25), vítěz by si mohl zajistit účast ve vyřazovacích bojích.

Carlos Alcaraz možná ke středečnímu zápasu vůbec nenastoupí (© MARCO BERTORELLO / AFP)