Alcaraz vyrovnal maximum na Australian Open. Zverev, Ruud i Medveděv museli do pěti setů

Carlos Alcaraz od loňského triumfu ve Wimbledonu čeká na turnajové vítězství. Poprvé od listopadové porážky v semifinále Turnaje mistrů a dvou měsících bez soutěžního zápasu se na kurty vrací na Australian Open, na kterém před rokem chyběl kvůli zranění nohy.

V prvních dvou zápasech čelil pouze dvěma brejkbolům a jen jednou o svůj servis přišel. Po třísetové výhře nad francouzským veteránem Richardem Gasquetem zvládl i těžký souboj se statečně vzdorujícím a velmi dobře hrajícím Lorenzem Sonegem.

Alcaraz zdolal o osm let staršího Itala po třech a půl hodinách vysoce kvalitního tenisu 6:4, 6:7, 6:3, 7:6 a oplatil mu porážku ze Cincinnati 2021. Španěl odvracel brejkboly až ve druhé hře čtvrté sady, kdy nedokázal potvrdit předchozí získaný servis soupeře.

"Se svým výkonem jsem moc spokojený. Byl to velmi kvalitní zápas, hrál ve velké intenzitě. Lorenzo trefil spoustu skvělých úderů, úroveň zápasu byla opravdu vysoká. A také jsme divákům nabídli pár skvělých úderů," pochvaloval si v pozápasovém rozhovoru na kurtu Alcaraz.

Dvacetiletý Španěl odehrál jubilejní 200. zápas, které absolvoval stejně jako jeho krajan Rafael Nadal s bilancí 157:43.

Carlos Alcaraz in the first 200 tour level matches: 157 wins 43 loses 12 2 Grand Slam Comparison with the The Big 3: Nadal 158 - 42 (16, 1 GS*) *Second was won in the 201st match Đoković 144 - 56 (9, 1 GS) Federer 123 - 77 (2) #Alcaraz #AustralianOpen https://t.co/QIkFHnoAQx — Saša Lugonjić (@LugonjicNovaTV) January 18, 2024

"Popravdě jsem to ani nevěděl. Jsem rád, že jsem za dva a půl roku zvládnul takové číslo a už se těším na další stovku," usmál se rodák z Murcii.

Vítěz US Open 2022 a Wimbledonu 2023 Alcaraz, jenž na všech dvanácti grandslamech zvládl úvodní zápas, hraje na Australian Open potřetí v kariéře. Postupem do třetího kola vyrovnal své melbournské maximum.

O jeho překonání se dvacetiletý Španěl utká s osmnáctiletým Juncheng Shangem, jenž porazil 3:1 na sety Inda Sumita Nagala a jako první Číňan v open éře postoupil do 3. kola Australian Open.

Alexander Zverev loňské zaváhání ve druhém kole Australian Open nezopakoval, byť byl pouhé dva míčky od porážky. Německý favorit se nečekaně nadřel na vítězství nad Lukášem Kleinem, kterého udolal až po čtyřech a půl hodinách boje 7:5, 3:6, 4:6, 7:6, 7:6 (10:7), přestože na vítězné údery ho slovenský soupeř přestřílel 80:49.

"Každý míček trefoval hodně agresivně. Z obou stran hrál na obrovské riziko a já si chvílemi připadal jako divák. Trefoval opravdu obrovské rány," řekl Zverev na tiskové konferenci.

O postup do osmifinále se utká s devatenáctiletý Alexem Michelsenem, americký teenager hrající teprve druhý grandslam zaskočil loňského čtvrtfinalistu Jiřího Lehečku a poprvé postoupil do 3. kola.

Na vítězství se ve druhém kole pořádně nadřel také jedenáctý hráč světa Casper Ruud. Norský favorit udolal domácího Maxe Purcella pod zataženou střechou Margaret Court Areny až po bezmála čtyřech hodinách boje 6:3, 6:7, 6:3, 3:6, 7:6 (10:7).

Trojnásobný grandslamový finalista Ruud zaznamenal 44 winnerů a pouze 19 nevynucených chyb. Purcella nezachránilo ani 93 vítězných úderů a víc než sto náběhů k síti, u které měl úspěšnost 71 procent (72/101).

"Bylo to pro mě obrovsky těžké. Hrál jsem proti domácímu deblistovi, s podobným stylem se na okruhu často nesetkávám. Max zahrál snad 90 winnerů, byl stokrát u sítě. Jsem moc rád, že jsme nakonec našel recept a postoupil jsem dál," komentoval Ruud na tiskové konferenci.

Po Ruudovi a Zverevovi zvládl pětisetovou bitvu také Cameron Norrie, který teprve potřetí v kariéře otočil zápas z 0:2 na sety. Britský favorit měl namále proti italskému kvalifikantovi Giuliu Zeppierimu, jehož udolal 3:6, 6:7, 6:2, 6:4, 6:4 a postupem do 3. kola vyrovnal své melbournské maximum. O jeho překonání se utká s Ruudem (h2h 0:3).

Světová osmička Holger Rune osmifinále na Australian Open neobhájí. Dvacetiletý Dán ve druhém kole podlehl 6:7, 4:6, 6:4, 3:6 o rok staršímu Francouzi Arthuru Cazauxovi, který po triumfu na challengeru v Noumee vyhrál i sedmý letošní zápas, navázal na svou premiérovou výhru na grandslamech, připsal si první skalp člena TOP 30 a na jedinou výhru se přiblížil premiérovému posunu do TOP 100. V osmifinále vyzve Nizozemce Tallona Griekspoora (h2h 0:0).

Daniil Medveděv se jako třetí nasazený hráč Australian Open na postup do třetího kola řádně natrápil. Fin Emil Ruusuvuori získal první dva sety a ruský tenista poté pomalu vývoj zápasu otáčel. Utkání se protáhlo do ranních hodin, Když Medveděv proměnil mečbol, bylo v Melbourne krátce před čtvrtou ranní. Medveděva čeká ve třetím kole duel s Kanaďanem Felixem Augerem-Aliassimem.

World #3 and two times finalist Daniil Medvedev comes back to beat Emil Ruussuvuori 3-6, 6-7(1), 6-4, 7-6(1), 6-0 and reach the 3rd round at the #AusOpen, after 4h23.



3.39am in Melbourne and this UNBELIEVABLE day 5 is finally over.



Just tough to believe. pic.twitter.com/8Cq2sjqJSB — José Morgado (@josemorgado) January 18, 2024