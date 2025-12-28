Alcarazův tým chtěl vyhodit Ferrera už loni. Nahradit ho měl legendární Murray
Napětí mezi Alcarazovým týmem a Ferrerem panovalo podle dostupných informací už od roku 2023 a konec spolupráce visel ve vzduchu již loni. Aktuální lídr žebříčku ale nakonec Ferrera v týmu udržel. Zřejmě k tomu pomohl i příchod nového člena Samuela Lópeze, který na rozdíl od Ferrera zůstává.
Šéf tenisového webu Punto de Break tvrdí, že problémy přišly už při vyjednávání ohledně sezony 2025, která nakonec byla z pohledu Alcaraze nejlepší v kariéře. Právě tehdy podle něj napětí vyvrcholilo. Proto Alcarazův tým přišel s možností, že by se zbavil Ferrera už loni.
Lidé okolo Alcaraze si dělali zálusk na jinou tenisovou legendu. "Chtěli se zbavit Ferrera a najmout nového trenéra. A to Andyho Murrayho," uvedl Morón a odhalil další střípek šokujícího rozchodu španělského supertalentu s Ferrerem.
Murray teprve na loňských olympijských hrách definitivně ukončil profesionální kariéru a evidentně o něj byl obrovský zájem. Trojnásobný grandslamový šampion a bývalá světová jednička ovšem o trenérské roli asi tak rychle neuvažoval.
Nabídek měl Murray zřejmě několik a nakonec se na konci roku 2024 ujal bývalého rivala a nejúspěšnějšího hráče všech dob Novaka Djokoviče. Jejich spolupráce však trvala jen několik měsíců a britská hvězda teď nikoho netrénuje. Ve vzduchu tedy visí otázka, zda Murray v budoucnu nepovede právě Alcaraze.
