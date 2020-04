Alexander Zverev se během koronavirové krize nechal vyfotit s fanouškem. Schytal za to pořádnou kritiku

Zverev tráví karanténu se svým starším bratrem Mischou na Floridě. Zatímco ostatní tenisté neustále na sociálních sítích upozorňují, aby byli lidé opatrní a zdržovali se, pokud možno, jen doma, Zverev má pod určitými pravidly možnost docházet do tenisové akademie.

To už ale možná brzy platit nebude. Dvaadvacetiletý Němec měl totiž údajně porušit nařízená opatření, když se po jednom z tréninků nechal vyfotit se svým mnohem mladším fanouškem.

Snímek na svůj Instagram umístila sama akademie. Jenže ten vyvolal bouřlivou reakci a vlnu kritiky, proto jej akademie ze svého účtu raději smazala.

Saddlebrook Tennis Acad. and A. #Zverev got kind of a shitstorm after the academy in Florida posted this non socialdistancing photo after practice yesterday



In the meantime it has been deleted



Florida remains under a stay-at-home order until April30, has nearly 17.000 cases pic.twitter.com/v7ACFCoBMz