Alexandrovová chtěla hrát za Česko, ale pořád reprezentuje Rusko. Zatím mi to vyhovuje, uvidíme, co bude dál

Jekatěrina Alexandrovová už 14 let žije v České republice. Většinu života tak 25letá Ruska strávila u nás, a proto není překvapivé, že se momentálně účastní turnaje ryze českých hráček na pražské Štvanici. Rodačka z ruského Čeljabinsku chtěla v minulosti změnit občanství a hrát za nás, ale zatím se to nepodařilo. Může k tomu však stále dojít.

Když jí bylo 11 let, tak se Alexandrovová spolu s rodiči přestěhovala do Prahy. Pětadvacetiletá ruská hráčka nyní žije v Říčanech, Českou republiku tak možná zná lépe než svou rodnou zemi. "Je tady můj domov."

Není to zase tak dlouho, co uvažovala, že si požádá o české občanství. "Co se mi tady líbí? Všechno. Všechno je krásné. Opravdu. Oproti Rusku je tu strašný klid. A výborné podmínky na hraní, spousta kurtů," uvedla v jednom ze starších rozhovorů, v němž mluvila plynně česky.

A jak to momentálně vypadá s tím, že by mohla na turnajích nastupovat pod českou vlajkou? "Už je to dávno, motám se v tom tam a zpátky. Zatím mi to vyhovuje tak, jak to je. Co bude dále, to se uvidí," nevyloučila možnost změny v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.

Alexandrovová je coby 27. hráčka světa ruskou jedničkou, nicméně v Česku by byla až číslem pět za Karolínou Plíškovou, Petrou Kvitovou, Markétou Vondroušovou a Karolínou Muchovou. Ty všechny se stejně jako sympatická Ruska účastní momentálního charitativního podniku Tipsport Elite Trophy na pražské Štvanici.

I když nad změnou občanství v minulosti velmi vážně uvažovala a stále ji nevyloučila, Rusko reprezentuje velmi ráda. "Na turnajích hraji sama za sebe, ale když jsem hrála za Rusko Fed Cup, byl to fakt skvělý pocit," uvedla Alexandrovová, která na začátku roku v čínském Shenzhenu slavila svůj premiérový triumf na okruhu WTA.