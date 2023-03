Američané našli nového daviscupového kapitána. Tým povede Bob Bryan

"Jsem nesmírně poctěn touhle příležitostí a ohromně se těším na spolupráci s hráči a celým týmem," uvedl v prohlášení čtyřiačtyřicetiletý Bryan, který tvořil elitní tenisový pár se svým dvojčetem Mikem.

Kromě 119 deblových titulů na okruhu ATP a olympijského zlata získal Bryan i Davis Cup. V roce 2007 vybojovali s bratrem ve finále proti Rusku rozhodující bod. V týmové soutěži vyhráli 25 z 30 zápasů.

Loni v listopadu dostali Bob Bryan, jenž byl v té době trenérem daviscupového mužstvu, a Fish od Mezinárodní jednotky pro bezúhonnost tenisu (ITIA) pokutu 10 tisíc dolarů a podmíněný zákaz činnosti na čtyři měsíce za propagaci sázení na sociálních sítích.

"Nikdy jsem na sport nesázel a porušil jsem nové pravidlo ITIA. Nebylo moc jasné, jaký dopad to bude mít na mé šance být kapitánem, ale teď je to za mnou a jsem rád," řekl Bryan.

Bob Bryan has been named the new USA #DavisCup captain



Bryan competed in 31 ties and hit the smash that won @usta their 32nd Davis Cup @Bryanbros pic.twitter.com/vtXVnvotIY