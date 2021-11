Američanka Riskeová v Linci udolala Cristianovou a má první titul z haly

Alison Riskeová letos odehrála 17 turnajů a na 15 z nich nevyhrála víc jak jeden zápas. Osmkrát vypadla dokonce hned po svém úvodním vystoupení.



Zbylé dvě akce se jí ale vydařily. Před dvěma měsíci ve slovinské Portoroži si po dvou letech zahrála finále a tento týden v rakouském Linci z pozice nasazené osmičky dokonce nenašla přemožitelku.



31letá Američanka cestou do finále neztratila ani set, s Rumunkou Jaqueline Cristianovou ale měla namále. Po první vyhrané sadě si sice vynutila třetí sadu, ale v ní dvakrát nepotvrdila brejk a za stavu 4-5 byla dvakrát dva míčky od porážky. Nicméně k mečbolu o osm let mladší soupeřku nepustila a nakonec po dvou a půl hodinách boje zvítězila 2-6 6-2 7-5.

