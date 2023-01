Americký vysokoškolák Shelton poprvé na 'výletě'. Na Australian Open je už ve čtvrtfinále

Ben Shelton vstoupil do loňské sezony až v červnu jako hráč až šesté světové stovky a student floridské univerzity. Startoval pouze na domácích turnajích, nicméně během pouhých šesti měsíců zaznamenal několik milníků a solidních úspěchů.



V Atlantě si odbyl vítězný debut na okruhu ATP, v Cincinnati oslavil vítězný debut na turnaji Masters 1000 i premiérovou výhru nad hráčem Top 10 (Casperem Ruudem) a na US Open debutoval na grandslamovém turnaji. Šestkrát se dostal do finále challengerů a v listopadu se ve 20 letech stal nejmladším vítězem tří challengerů (Charlottesville, Knoxville, Champaign) během tří týdnů.



Ve světovém žebříčku americký mladík raketově vystoupal do Top 100 a tak na začátku nové sezony vycestoval poprvé na turnaje mimo USA. A výlet je to úspěšný.



Hned při premiéře na Australian Open si na druhý pokus připsal první výhru na grandslamovém turnaji, přestože v souboji s Číňanem Ze Zhangem čelil mečbolu. A přívětivého losu využívá dál.



Shelton si následně poradil také s Chilanem Nicolasem Jarrym, domácím Alexeiem Popyrinem a v dnešním osmifinále vyhrál bitvu s krajanem Jeffreym Wolfem. Svého kamaráda zdolal bez ztráty podání 6-7 6-2 6-7 7-6 6-2.

"@BenShelton's time is right now!"



He'd never been outside of the United States, now he's a Grand Slam quarterfinalist!



The 20-year-old sees off countryman JJ Wolf 6-7(5) 6-2 6-7(4) 7-6(4) 6-2



Sport, eh... how good is it.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/7CKAQeBApv — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2023



"Už jenom to, že jsem tady, je pro mě úžasné. A postoupit poprvé do čtvrtfinále je sen," zářil spokojený Shelton, syn tenisových rodičů. Maminka Lisa bývala nadějnou juniorkou, ale dala přednost kariéře realitní makléřky. Táta Bryan, vítěz dvou turnsajů ATP a osmifinalista Wimbledonu 1994, byl ve svých nejlepších letech 55. singlistou a 52. deblistou světa.



Ben dnes jeho největší grandslamový úspěch a žebříčkové maximum překonal. V pořadí ATP se posune minimálně na 43. místo.



"Tak na to vůbec nemyslím, Jsem sice velmi soutěživý, ale táta mě trénoval od mých začátků, takže tohle vůbec nevnímám. Táta pro mě byl vždy velkým vzorem a mít tenisové rodiče je skvělé, protože vám předávají své zkušenosti," pochvaloval si rodák z Atlanty se šikovnou levačkou.



"Jako malý jsem hrál americký fotbal a pohrával jsem si i s baseballem. A to je pro tenis dobrá průprava. Jako kluk jsem kopal a házel se vším, co bylo kulatý. Tam někde možná bude základ mé dnešní hry," usmíval se Shelton. Tenisu se začal naplno věnovat až ve 12 letech.



V Melbourne od začátku druhého kola neprohrál po svém servisu už 59 gamů v řadě a stal se nejmladším americkým čtvrtfinalistou Australian Open od roku 2003, kdy tehdy rovněž dvacetiletý Andy Roddick vypadl až v semifinále.



"Tohle je rozhodně překvapení. Do letadla jsem usedal bez očekávání. Vím, že je těžké se po přesunu z USA do Austrálie aklimatizovat. Nikdy jsem mimo Ameriku nebyl a věděl jsem, že to bude boj. Ale trochu mi pomohlo, že jsem neměl velká očekávání a hraju uvolněně," řekl Shelton, který stále dálkově studuje na vysoké škole.







"Byl to pro mě zvláštní týden. Mám toho na talíři naleženo docela dost. Hraju svůj první grandslam mimo USA a zároveň mi začala škola. Bylo toho hodně, ale zatím si to opravdu užívám. Po každém vítězství mám stejné pocity. Je to směs radosti a úlevy. Takový pocit extáze. Už jsem to tu zažil čtyřikrát a pořád jsem ve hře," dodal Shelton, jehož přítelkyní je už dva roky americká vícebojařka a majitelka bronzové medaile z MS 2022 v sedmiboji Ann Hallová.



Ve středečním čtvrtfinále se utká s rovněž nenasazeným krajanem Tommym Paulem (h2h 0-0). 26letý Američan dnes při své premiéře ve čtvrtém kole Australian Open porazil 6-2 4-6 6-2 7-5 turnajovou čtyřiadvacítku Španěla Roberta Bautistu a také postoupil poprvé do čtvrtfinále grandslamu.







Vítěz čtvrtfinálového souboje nenasazených Američanů by si o finále zahrál s devítinásobným šampionem Novakem Djokovičem, nebo Andrejem Rubljovem, kteří dnes rovněž zvádli své osmifinálové duely.