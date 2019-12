Andreescuová koleno nevyléčila. Přijde o Auckland a možná i Melbourne

Bianca Andreescuová může kvůli zraněnému levému kolenu, které si poranila v říjnu na Turnaji mistryň, přijít o účast na Australian Open. Devatenáctiletá vítězka US Open se už odhlásila z lednového turnaje v Aucklandu, kde měla být nasazenou jedničkou.

Bianca Andreescuová má za sebou turbolentní sezonu, kterou začínala na 152. místě světového žebříčku a zakončila ji jako světová pětka. Teprve devatenáctiletá Kanaďanka totiž vyhrála prestižní turnaje v Indian Wells a Torontu a na US Open dokonce získala první grandalamový titul.



A to ji ještě přibrzdila zranění. Na jaře kvůli ramenu nehrála skoro čtyři měsíce a přišla tak o téměř celou antukovou sezonu i všechny turnaje na trávě. V říjnu si pak při premiéře na Turnaji mistryň poranila v druhém utkání proti Karolíně Plíškové koleno a problémy s ním má do teď.



Už nyní je jisté, že Andreescuová nestihne začátek sezony 2020. Začátkem ledna nebude obhajovat finále v Aucklandu, a nejistý je i její start na Australian Open.



"Jsem moc zklamaná, ale poslechnu doktory a nebudu riskovat," řekla nejlepší kanadská sportovkyně letošního roku Andreescuová, kterou v Aucklandu nahradí v roli nejvýše nasazené hráčky Američanka Serena Williamsová.