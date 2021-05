Andreescuová po hladkém postupu do čtvrtfinále ze Štrasburku odstoupila

WTA ŠTRASBURK - Favorizovaná Bianca Andreescuová ve Štrasburku vyhrála i svůj druhý zápas hladce ve dvou setech. Po výhře nad Belgičankou Marynou Zanevskou a postupu do čtvrtfinále ale z turnaje odstoupila, neboť má drobnou trhlinu v břišním svalu a za pád dní startuje Roland Garros.

Kariéru Biancy Andreescuové dál brzdí časté zdravotní problémy. Rameno, koleno, kotník, Covid-19, břišní sval.



Předloni několik měsíců nehrála kvůli zranění ramena, loni kvůli prasklému menisku v pravém kolenu neodehrála ani jeden zápas a zdravotní potíže ji limitují i letos.



Začátkem dubna si ve finále v Miami, kde hrála teprve třetí turnaj po rok a čtvrt dlouhé pauze, poranila kotník a přišla o začátek antukové sezony. A když už ji měla zahájit, po příletu do Madridu měla pozitivní test na Covid-19 a místo na kurty zamířila do karantény.



V Římě pak nehrála kvůli přísným 'covidovým' pravidlům italské vlády a jediný přípravný turnaj před Roland Garros tak odehrála týden před jeho startem v Štrasburku.



20letá Kanaďanka včera ve Francii smetla Španělku Lazarovou a dnes nedala šanci ani Belgičance Maryně Zanevské, po dvou výhrách se však rozhodla v turnaji nepokračovat.



Světová sedmička se po dnešním postupu do čtvrtfinále odhlásila kvůli zranění břišního svalu. Má v něm prý drobnou trhlinku a pět dní před zahájením antukového grandslamu, na kterém startovala pouze předloni a po úvodní výhře odstoupila, nechce riskovat zhoršení stavu.