Andreescuová počítá po zranění s návratem v Melbourne

Kanadská tenistka Bianca Andreescuová se už zcela zotavila ze zranění kolena, které ji připravilo o celou letošní sezonu, a věří, že na lednovém Australian Open v Melbourne už chybět nebude. Šampionka US Open z roku 2019 je přesvědčená, že jí dlouhá pauza prospěla a bude zase na 100 procent připravená.

"Pokračuju dobře. Koronavirus mě sice trochu zbrzdil, tu a tam bylo pár osobních věcí, právě teď je to ale dobré a tvrdě trénuju. Už se těším na rok 2021," řekla portálu Tennis Majors dvacetiletá Andreescuová. "Neřekla bych, že jsem připravená hrát zápasy hned zítra, protože to beru krok za krokem, ale za pár týdnů už to bude dobré," dodala.

Světová sedmička na okruhu WTA nehrála od loňského Turnaje mistryň v Shenzhenu, kde si zranila levé koleno. Návrat pak postupně odkládala a v září oficiálně oznámila, že už se v této sezoně na turnaje nevrátí. "Teď jsem naprosto zdravá. Jen jsem si potřebovala dopřát čas a utřídit si věci v životě, ta pauza mi vážně pomohla," konstatovala.