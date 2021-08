Andreescuová titul na National Bank Open neobhájí, Collinsová přišla o vítěznou sérii

Bianca Andreescuová kvůli zranění kolene vynechala celou loňskou sezonu a na kurty se vrátila až na letošním Australian Open, kde hrála svůj první soutěžní zápas od Turnaje mistryň 2019. Na přelomu března a dubna už začala svou formu stupňovat a v Miami se dostala až do finále. V něm ale vzdala a od té doby se trápí.

Po skreči na Floridě odehrála devět zápasů a pět z nich prohrála. Poslední z porážek zaznamenala ve čtvrtek na domácích kurtech v Montréalu, kde obhajovala předloňský triumf z Toronta. Nasazená dvojka podlehla 7-6(5) 4-6 1-6 Ons Džabúrové z Tuniska.

Andreescuová sice své soupeřce nedovolila dopodávat úvodní set a získala jej v tie-breaku, nicméně druhou sadu zakončila ztraceným servisem a v rozhodujícím dějství už dokázala získat jediný game.

Danielle Collinsová si na konci července na antuce v Palermu zahrála své první finále na nejvyšším okruhu. Italskou antuku nakonec bez ztráty setu ovládla, přemožitelku nenašla ani na domácích betonech v San José a v Montréalu přetlačila Jil Teichmannovou a vracející se Simonu Halepovou. Další bitvu už ale nezvládla, s krajankou Jessicou Pegulaovou prohrála 4-6 6-3 5-7 a 13. vítězství v řadě nepřidala.

Pegulaová má po loňském restartu životní formu a už počtvrté je na akcích WTA 1000 ve čtvrtfinále. Stejně jako její příští soupeřka Džabúrová bude bojovat o své největší semifinále v kariéře.

