Karolína Plíšková v Montréalu prošla do čtvrtfinále a čeká ji přemožitelka Siniakové. Kvitová vypadla

Karolína Plíšková naprosto nečekaně došla až do finále slavného Wimbledonu a zdálo se, že dlouhou krizi konečně ukončila, jelikož po římském finále se stále trápila. Na olympijských hrách ale skončila už v osmifinále na Camile Giorgiové a v úvodním zápase v Montréalu měla blízko k porážce s Donnou Vekičovou.

Mnohem lepší výkon předvedla dnes proti Amandě Anisimovové. Americkou kvalifikantku, která poprvé od semifinále French Open 2019 vyhrála čtyřikrát po sobě, porazila 6-1 7-6(8) a i třetí vzájemný souboj s ní vyhrála ve dvou setech.

Plíšková měla až do stavu 6-1 5-3 i díky chybám soupeřky jasně navrch. Jenže pak si utkání zbytečně zkomplikovala, když poprvé ztratila podání, za stavu 6-5 nevyužila mečbol na returnu a v tie-breaku musela likvidovat setbol. Postup slavila po využití až čtvrtého mečbolu, třetího v dramatické zkrácené hře. I tak na kurtu strávila polovinu času než s Vekičovou.

Na National Bank Open je ve čtvrtfinále potřetí, v Montréalu poprvé. V Torontu v letech 2017 a 2019 neuspěla. O první semifinále si mohla zahrát s Kateřinou Siniakovou. Její krajanka však prohrála bitvu se Sarou Sorribesovou. Plíšková se Španělkou jediný dosavadní souboj jasně vyhrála.

Kateřina Siniaková v Montréalu potvrzovala zlepšenou formu z posledních turnajů, vyřadila grandslamové šampionky Jelenu Ostapenkovou a Garbiñe Muguruzaovou a při své páté účasti na kanadském podniku poprvé prošla do osmifinále.

V něm narazila na Saru Sorribesovou, kterou porazila nedávno v semifinále na trávě v Bad Homburgu. Tentokrát ale proti nepříjemnému stylu španělské tenistky neuspěla a po třech hodinách jí podlehla 7-6(4) 0-6 3-6.

Siniaková veškeré psychické i fyzické síly nechala v úvodním dějství. Poté už tahala za kratší konec, nicméně se znechuceným výrazem v utkání pokračovala. A nebyla úplně bez šance, v rozhodujícím dějství se dotáhla z 1-4 na 3-4 a byla dva míčky od srovnání skóre. Sorribesová si však díky chybám 25leté Češky, která usilovala o své největší čtvrtfinále od října 2018, náskok pohlídala.

Sorribesová bude zítra bojovat o své první semifinále na akcích vyšší kategorie než WTA 250.

Petra Kvitová se sice letos v Dauhá dočkala svého prvního triumfu po dvou letech, jenže až na zmíněný podnik, čtvrtfinále v Madridu a semifinále v Bad Homburgu se jí v sezoně 2021 vůbec nedaří. Od semifinále na německém pažitu odehrála čtyři podniky a ani na jednom neporazila více než jednu soupeřku a má bilanci 2-4. Ve Wimbledonu a v pražské Stromovce se loučila už v prvním kole a na olympiádě ve druhém.

Výjimkou se nestalo ani její vystoupení v Montréalu. Šampionka ročníku 2012 sice začala vítězstvím nad trápící se Fionou Ferrovou, ale dnes stejným skóre (4-6 4-6) podlehla Camile Giorgiové, na kterou nestačila podruhé v řadě a opět ve dvou setech, a v kanadské metropoli už počtvrté v řadě skončila v osmifinále.

Kvitová byla od začátku horší hráčkou na kurtu. V koncovce obou setů sice dokázala stáhnout manko brejku, jenže vždy sadu zakončila hladce ztraceným servisem a po hodině a 36 minutách pro ni letošní působení ve druhém největším kanadském městě skončilo.

Italka, jež ještě neztratila set, bude svém prvním čtvrtfinále na akcích WTA 1000 čelit Cori Gauffové. Sedmnáctiletá Američanka postoupila bez boje po odstoupení Johanny Kontaové.