Ani menší kurt Sabalenkové nepomohl. Nejnovější bitvu pohlaví ovládl Kyrgios
Někdejší finalista Wimbledonu Kyrgios zvítězil v exhibičním zápase jednoznačně 6:3, 6:3. Zápas trval hodinu a 17 minut. Kyrgios, někdejší třináctý hráč světového žebříčku, v něm zvítězil, třebaže mu soupeřka třikrát sebrala servis. Podle agentury AFP nemusel třicetiletý Australan ani příliš běhat nebo tvrdě trefovat míč, i když nebylo jasné, zda to bylo kvůli menšímu kurtu Sabalenkové. Zkusil i podání spodem a výměnu nakonec vyhrál.
Souboj se ale jen málo podobal legendárnímu střetnutí Billie Jean Kingové s Bobbyho Riggse z roku 1973. Tehdy šlo o mnohem víc – nově vzniklá ženská profesionální tour, kterou založila Kingová, bojovala o uznání a finanční odměny pro hráčky tehdy byly stále výrazně nižší než u mužů.
Kingová, jedna z největších osobností ženského tenisu v době své největší slávy, tehdy v Houstonu porazila 55letého Riggse, který byl ve své době špičkovým hráčem, 6:4, 6:3, 6:3.
Tentokrát měl každý z aktérů k dispozici pouze jeden servis a rozměry poloviny kurtu Sabalenkové byly o devět procent menší, aby se omezila Kyrgiosova výhoda v síle a rychlosti.
Kyrgios, jenž se během posledních třech sezon odehrál na okruhu ATP jen šest utkání a propadl se až na 671. místo žebříčku, měl ale i tak dostatek sil, aby si se čtyřnásobnou grandslamovou vítězkou porazil.
Nakonec ale ženské rivalce vysekl kompliment: "Upřímně, byl to opravdu těžký zápas. Je to neskutečná bojovnice," pochválil Sabalenkovou. "Musel jsem být maximálně soustředěný, protože na mě vyvíjela tlak a nakonec to bylo opravdu těžce vydřené vítězství."
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře