Anisimovová ovládla jednu z generálek v Melbourne Parku a má druhý titul

Amanda Anisimovová v roce 2019 zazářila triumfem na antuce v Bogotě a postupem do semifinále grandslamového French Open. Od té doby však bojovala se zraněními a poklesem formy, a navíc se musela v posledních měsících své nejlepší sezony vyrovnat se smrtí otce.

Dvacetiletá Američanka se snad pod vedením nového trenéra Darrena Cahilla zase rozjíždí. Na akci Melbourne 2 si zahrála své první semifinále od ledna 2020 a v prvním finále po téměř třech letech zdolala 7-5 1-6 6-4 kvalifikantku Aljaksandru Sasnovičovou, jež neuspěla ani ve svém třetím finále (Soul 2015 a Brisbane 2018).

Anisimovová po téměř hodinovém úvodním dějství začala mít potíže s levým stehnem a prohrála devět z následujících deseti gamů. Přesto se dokázala do boje o trofej vrátit, získala šest z posledních sedmi her a nakonec 27letou Bělorusku po více než dvou hodinách přetlačila.

