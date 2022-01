Siniaková v deblovém finále porazila Martincovou a už třetím rokem po sobě do sezony vstoupila triumfem

Kateřina Siniaková poprvé spojila síly s Bernardou Peraovou a hned z toho byl turnajový triumf. Česko-americký pár musel v Melbourne Parku ve třech ze čtyř zápasů do super tie-breaku a pokaždé našel cestu k vítězství.

Nasazené dvojky ve finále narazily na překvapení turnaje Terezu Martincovou a Egypťanku Majar Šarífovou, které si v předchozím kole vyšláply na grandslamové šampionky Samanthu Stosurovou a Shuai Zhang.

Zatímco v úvodním dějství byly Siniaková s Peraovou jasně lepší, ve druhé sadě neudržely náskok brejku a nakonec musely řešit nepříznivý stav 3-5. O několik minut později se dostaly k celkem pěti mečbolům, ale ani jeden nevyužily a po nechytatelném forhendovém returnu Martincové se šlo do super tie-breaku. V něm uspěly zkušenější Siniaková s Peraovou.

Securing the first doubles title of 2022



The No.2 seeds of the Melbourne Summer Set 2 @bernarda_pera and @K_Siniakova grab the title, 6-2, (7)6-7, [10-5]! pic.twitter.com/eF6onjrKc9