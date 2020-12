Argentinec Cerundolo ovládl i brazilské Campinas a vyhrál třetí challenger během dvou měsíců

Francisco Cerundolo měl před koronavirovou pauzou na kontě osm titulů z turnajů Futures a k tomu pět účastí ve čtvrtfinále challengerů.



Za poslední dva a půl měsíce však dvaadvacetiletý argentinský antukář zaznamenal velký pokrok, když si zahrál semifinále v rumunském Sibiu a získal tři premiérové tituly: v říjnu v chorvatském Splitu, před dvěma týdny v ekvádorském Guayaquilu a dnes v brazilském Campinasu.



Cerundolo sice už ve druhém kole čelil mečbolu, kritickou situaci ale 'přežil' a v závěru turnaje si poradil i s domácím Felipem Meligenim, jenž před týdnem triumfoval v Sao Paulu, a v dnešním finále také s nasazenou jedničkou Robertem Carballésem. Španěla porazil 6-4 3-6 6-3 a vzájemnou bilanci upravil na 2-0.



Cerundolo tak od poloviny září vyhrál 20 z 23 zápasů a ve světovém žebříčku vylepšil svou pozici o více než sto příček. Zítra se posune na 139. místo.

"Takhle povedený závěr roku jsem si v létě nedokázal ani představit. Vyhrál jsem tři turnaje a sezonu zakončil nejlepším možným způsobem. Rozhodně mi to dodá sílu dál na sobě pracovat a porvat se o posun do Top 100," prohlásil Cerundolo,

Titles in October, November and December. @FranCerundolo wraps 2020 as the hottest player on tour.



