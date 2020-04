Asi jsme s přítelkyní měli koronavirus, svěřil se Alexander Zverev

Výlet do země, odkud se koronavirus do celého světa rozšířil, Zverev s přítelkyní podnikli na konci prosince. Německý tenista měl poté po příletu do Austrálie zdravotní potíže.

"S Brendou jsme byli v Číně 28. prosince. Ani si nedokážete představit, jak moc jsem kašlal. Dva nebo tři dny jsem měl horečku. Kašlal jsem třeba pět až šest hodin v kuse. Brenda to samé. Nevěděli jsme, co to je. Každopádně jsem takový kašel nikdy neměl, kašlal jsem snad každých deset vteřin."

I to může být důvodem, proč se na začátku ledna 22letému Němci vůbec nepovedlo vystoupení v rámci premiérového ročníku ATP Cupu. Za Německo nastoupil ke všem třem zápasům dvouhry a všechny prohrál, jeho země tak skončila už ve skupinové fázi. Na Australian Open už se zřejmě cítil mnohem lépe. V Melbourne si totiž zahrál své první semifinále na grandslamech.

Zverev si myslí, že s přítelkyní nemoc COVID-19 porazili, ale stoprocentně jistý si není, jelikož ani jeden z nich nebyl testován.