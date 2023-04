ATP od roku 2025 nahradí na turnajích čárové rozhodčí elektronickým systémem

"Jde o zásadní milník našeho sportu a nerozhodli jsme o něm bez zvážení všech dopadů," uvedl šéf ATP Andrea Gaudenzi. "Tradice je sice v tenisu hluboce zakořeněna, ale stejně tak se nesmíme bránit technologiím," dodal.

Elektronické systémy hlášení autů byly dosud využívány zejména na turnajích na tvrdém povrchu a na trávě. Po plošném zavedení za dva roky budou k dispozici i na antuce.

ELC Live byl poprvé použit v roce 2017 na Turnaji mistrů hráčů do 21 let v Miláně. Velké uplatnění našel poté v průběhu pandemie koronaviru, kdy se objevil i na grandslamech Australian Open a US Open, které ATP nepořádá.