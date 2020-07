ATP stále pracuje na zbytku kalendáře. Turnaj mistrů chce uspořádat v Londýně, klidně i bez fanoušků

Zatímco vedení ženského tenisového okruhu vydalo kalendář až do konce roku, ATP má provizorní kalendář pouze do skončení French Open, jehož hlavní soutěž byla přeložena na termín 27. září až 11. října. Také WTA ale možná ještě bude muset svůj turnajový plán přepracovat, jelikož Čína až do konce roku zakázala konání mezinárodních sportovních akcí.

Mužský tenisový okruh se zase rozjede za necelý měsíc, 14. srpna ve Washingtonu. Následuje do New Yorku přesunuté Masters ze Cincinnati, pak US Open (ve druhém týdnu antukový podnik v Kitzbühelu), Madrid, Řím a French Open. Další hrací plán nikdo nezná. "Zatím nemáme jasno, co bude s turnaji v Asii a evropských halách. Existuje příliš mnoho variant, záleží na tom, jak se bude situace ohledně koronaviru vyvíjet," řekl šéf ATP Andrea Gaudenzi.

Gaudenzi se samozřejmě obává, že se některý z účastníků může během turnaje nakazit. Není to však podle něj důvodem k tomu, aby byl celý turnaj zrušen. "Musíme si uvědomit, že nemůžeme celý turnaj odpískat kvůli pozitivnímu testu na koronavirus, obzvláště pokud se jedná o závěrečná kola. Určitě bychom to neudělali na US Open ani French Open. Musíme zvažovat všechny možnosti a pečlivě vybírat místa, kde turnaje dovolíme."

Jedna jistota po skončení antukového grandslamu existuje. Turnaj mistrů zůstává v Londýně a ATP je ochotná ho v O2 Areně uspořádat i bez fanoušků. Momentální termín závěrečného vrcholu sezony je ve "starém" kalendáři stále stanoven na 16. listopad. Kvůli delší pauze by se měla do Londýna kvalifikovat nejlepší osmička klasického žebříčku, nikoli toho letošního.

"Chceme sezonu zakončit Turnajem mistrů a chceme ho v Londýně. Budeme jednat s britskou vládou, zda nám dovolí publikum, nebo budeme muset hrát bez diváků. Každopádně to bude v Londýně," uvedl Gaudenzi. Od příštího roku má turnaj hostit italský Turín.

Kompletní kalendář pro zbytek sezony by ATP měla zveřejnit na konci července.