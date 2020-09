ATP tenistům připravila další čtyři turnaje. Na podzim se bude hrát v Kolíně nad Rýnem, Nur-Sultanu a na Sardinii

Pořadatelé všech nových turnajů získali krátkodobou licenci na tento rok. Vyhovět budou muset řadě přísných hygienických a bezpečnostních podmínek, mezinárodní dostupnosti a dalším požadavkům ATP.

Vedení ATP chce dodatečným zařazením nových turnajů nabídnout hráčům možnost vydělat peníze a získat body do žebříčku. V Kolíně nad Rýnem se první akce bude hrát od 12. října stejně jako na Sardinii, druhý turnaj v Německu začne o týden později. Astana Open v Nur-Sultanu je na programu od 26. října.

The ATP has announced the addition of four new events to the 2020 provisional schedule.



Introducing two new back-to-back ATP 250 events in Cologne (Germany, Indoor Hard) & new ATP 250 events in Sardinia (Italy, Clay), and Nur-Sultan (Kazakhstan, Indoor Hard).