Auger-Aliassime s Hurkaczem přežili pět mečbolů a senzačně vyhráli čtyřhru na Masters v Paříži

Pro Felixe Augera-Aliassimeho i Huberta Hurkacze je čtyřhra doplňkovou disciplínou. Kanaďan zaznamenal jeden triumf na challengeru, ale na okruhu ATP ani jeden z nich nikdy nevyhrál dva deblové zápasy po sobě.



Až do tohoto týdne, kdy na teprve druhé společné akci šokovali triumfem na Masters 1000 v pařížské hale Bercy.



Kanadsko-polský tandem ve francouzské metropoli začal hladkou výhrou nad domácím duem Mannarino/Simon a pak postupně po třísetových bojích vyřadil čtyři nasazené páry, z toho tři jisté účastníky letošního Turnaje mistrů.



Auger-Aliassime s Hurkaczem zdolali dvojice Farah/Zeballos, Peers/Venus, Kubot/Melo a v dnešním finále i nasazené dvojky Mateho Paviče s Brunem Soaresem. I když ve druhém setu za stavu 5-6 a v tie-breaku čelili celkem pěti mečbolům, kritické momenty přežili a zvítězili 6-7 7-6 10-2.





"Je to paráda. Felix hrál neuvěřitelně. Bruno a Mate jsou skvělí deblisté a hráli neskutečně, během prvních dvou setů nám nedali žádnou šanci. Ale zachránili jsme tie-break a jsme moc šťastní, že jsem nakonec vyhráli," komentoval Hurkacz.



"Na začátku týdne jsme to rozhodně nečekali, že tady budeme hrát ještě v neděli. Jsem trochu překvapený, ale hlavně šťastný, že jsem takhle zakončil sezonu," dodal polský tenista.



"Hubert je velmi milý člověk s dobrým srdcem. Dává do hry všechno, baví se a neustále se usmívá. Je to radost s ním hrát," pochvaloval si Auger-Aliassime svého parťáka.

"Hubert is a really nice person, he has a really good heart. He gives everything out there and he has fun and he is always smiling - it's a joy to play with him." @felixtennis on playing with @HubertHurkacz #RolexParisMasters pic.twitter.com/3yGg2r1RBZ