Auger-Aliassime v Rotterdamu útočí na první triumf. Ve finále vyzve obhájce titulu Monfilse

ATP ROTTERDAM - Felix Auger-Aliassime na halovém turnaji ATP 500 v Rotterdamu porazil 7-6 6-4 Španěla Pabla Carreña a počtvrté v kariéře postoupil do finále. O premiérový titul se 19letý Kanaďan utká s loňským šampionem Gaëlem Monfilsem, který dnes vyhrál už osmý zápas v řadě a má šanci poprvé v kariéře obhájit titul.

Felix Auger-Aliassime si v Rotterdamu poradil s Němcem Janem-Lennardem Struffem, bulharským finalistou z roku 2017 Grigorem Dimitrovem, s přemožitelem nasazené dvojky Stefanose Tsitsipase Slovincem Aljažem Bedenem a dnes porazil Španěla Pabla Carreña.



Auger-Aliassime zvítězil za necelé dvě hodiny boje 7-6 6-4, když nasázel 16 es a odvrátil všechny čtyři brejkboly.



V Rotterdamu se kanadský mladík stal nejmladším finalistou v historii turnaje (19 let a 192 dní), když o pouhé tři dny překonal Švýcara Rogera Federera. Žádný jiný teenager si finále v Rotterdamu nezahrál.



Celkově se Auger-Aliassime dostal do čtvrtého finále a prvního na tvrdém povrchu. Dosud v něm nezískal ani set, loni neuspěl na antukách v Riu de Janeiro a v Lyonu ani na trávě ve Stuttgartu.







O premiérový titul a posun na 15. místo světového žebříčku, čímž by vylepšáil své maximum, se Auger-Aliassime utká v prvním vzájemném střetnutí s loňským šampionem Gaëlem Monfilsem.



Třiatřicetiletý Francouz si v semifinále poradil znovu po týdnu s Filipem Krajinovičem. Dnes zvítězil 6-4 7-6 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-0.



Svou neporazitelnost Monfils prodloužil už na 8 zápasů a 16 setů, neboť minulý týden triumfoval v Montpellier. Poprvé tak může vyhrát dva turnaje během jedné sezony a zároveň poprvé v kariéře obhájit svůj triumf z předchozího roku. Celkově zaútočí na jubilejní 10. titul, finálovou bilanci má 9-21.