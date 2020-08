Australané plánují grandslam v tradičním termínu a s diváky

Tennis Australia (TA) plánuje pro tenisty šest týdnů před turnajem zajistit v zemi šest "bublin", aby se vyhnuli nejpřísnějším karanténním podmínkám. "Bubliny otevřeme na začátku prosince a hráči a hráčky budou moci přiletět kdykoli," řekl Tiley agentuře Reuters.



"Až dorazí, nepředpokládáme, že budou muset být 14 dnů v hotelu, jak to vyžadují současná opatření. Budeme mít v rámci naší bubliny výjimku. Každý rok říkáme, že jsme 'šťastný slam'. Nyní to bude tak, že budeme 'velmi bezpečný a šťastný slam'," uvedl šéf australského tenisu.



Tiley věří, že v Melbourne Parku bude moci příští rok přivítat zhruba 400 tisíc fanoušků, tedy asi polovinu počtu z letošního ročníku. Díky velké ploše areálu budou mít organizátoři možnost efektivně dbát na dodržování odstupů, přičemž povinné budou pro fanoušky roušky.



Stejně jako s úvodním grandslamem sezony počítá Tennis Australia s organizací ATP Cupu. Soutěž pro 24 týmů měla letos premiéru a má i příští rok sloužit jako generálka na Australian Open.



"Komunikujeme o tom s ATP každý týden. My i oni chceme, aby se to konalo. Byla to skvělá akce, mimořádně úspěšná. Chtěli bychom to mít ve stejných městech jako letos a pracujeme s těmito městy," řekl Tiley k turnaji, který hostily Perth, Brisbane a Sydney. "Čeká nás ještě hodně práce, ale myslím si, že tenisté už budou v lednu na hraní tenisu před diváky nažhavení," uvedl.



Australian Open se letos stihlo odehrát jako jediný grandslam před březnovým přerušením sezony. Původně druhý grandslam sezony French Open byl z původního jarního termínu přeložen na přelom září a října, Wimbledon byl pro letošek zrušen a US Open začne za přísných hygienických podmínek bez diváků na konci srpna.