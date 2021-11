Australanky v Billie Jean King Cupu překvapivě porazily Belgii, Rusky si poradily s Kanadou

Australské tenistky vítězství proti Belgii slavily už po dvouhrách. Bývalá světová dvacítka Darja Gavrilovová, která od Australian Open kvůli operaci achillovky nehrála a v současnosti jí v žebříčku WTA patří až 412. místo, přehrála 6-4 1-6 6-4 favorizovanou Greet Minnenovou.

Papírové předpoklady se nenaplnily ani ve druhé dvouhře. Světová osmnáctka Elise Mertensová do ní vstupovala jako jasná favoritka a zpočátku tuto roli plnila, jenže po prohraném tie-breaku druhé sady se na kurtu zdržela už jen necelou půlhodinu, a dokonce od 131. hráčky světa Storm Sandersové schytala potupného "kanára".

Australanky tak dokázaly uspět i bez Ajly Tomljanovicové, jež se kvůli zdravotním potížím omluvila (nic společného s nemocí Covid-19). Sandersová si navíc svůj debut v nejprestižnější ženské týmové soutěži osladila nejcennějším skalpem kariéry.

Belgičanky včera porazily Bělorusko a mohly se dnes stát prvními semifinalistkami, místo toho jim ale hrozí vypadnutí. Poslední souboj skupiny mezi Austrálií a Běloruskem se uskuteční ve čtvrtek.

I-N-C-R-E-D-I-B-L-E!



On her #BJKCup debut, Storm Sanders records one of the results of her career to win the tie for @TennisAustralia #BJKCupFinals pic.twitter.com/KAqcTWUw39