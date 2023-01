Australian Open 2023: Představení českých tenistů

• Petra Kvitová (32 let)

žebříček WTA: 16. místo

výsledek na AO 2022: 1. kolo

maximum na AO: finále (2019)

maximum na GS: vítězka (Wimbledon 2011, 2014)

soupeřka v 1. kole: Van Uytvancková (Belg.) | h2h 1-1



Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová je ve 32 letech nejzkušenější ze čtrnáctičlenné české výpravy singlistů a jako světová šestnáctka je nejlépe postavenou hráčkou v žebříčku WTA. V Melbourne dosáhla na své maximum před čtyřmi lety, kdy prohrála až ve finále s Naomi Ósakaovou.



Ze čtyř grandslamů má právě na Australian Open nejhorší úspěšnost v úvodních kolech - ze čtrnácti startů se jen pětkrát dostala alespoň do 3. kola. Loni už počtvrté nezvládla hned své úvodní vystoupení, letos odstartuje proti Alison Van Uytvanckové. S Belgičankou má vyrovnanou bilanci 1-1, naposledy s ní prohrála na předloňské olympiádě v Tokiu.





• Barbora Krejčíková (27 let)

žebříček WTA: 21. místo

výsledek na AO 2022: čtvrtfinále

maximum na AO: čtvrtfinále (2022)

maximum na GS: vítězka (French Open 2021)

soupeřka v 1. kole: Bejlek (ČR) | h2h 0-0



Vítězka Roland Garros 2021 Barbora Krejčíková si loni na Australian Open vylepšila postupem do čtvrtfinále hned třikrát své maximum. První kolo v Melbourne dosud vždy (třikrát) zvládla, letos ji na úvod čeká krajanka Sára Bejlek. Ve 3. kole může narazit na Kvitovou.





• Marie Bouzková (24 let)

žebříček WTA: 26. místo

výsledek na AO 2022: 2. kolo

maximum na AO: 2. kolo (2022)

maximum na GS: čtvrtfinále (Wimbledon 2022)

soupeřka v 1. kole: Andreescuová (Kan.) | h2h 1-2



Juniorská vítězka US Open z roku 2014 Marie Bouzková se poprvé na grandslamovém turnaji představí v roli nasazené hráčky, příznivého losu se však nedočkala.



Čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu odstartuje proti vítězce US Open z roku 2019 Biance Andreescuové. S o dva roky mladší Kanaďankou prohrává ve vzájemné bilanci 1-2, nicméně poslední duel předloni na jednom z turnajů WTA v Melbourne po třísetovém boji vyhrála. V případě postupu do 3. kola a překonání svého maxima na Australian Open z loňské sezony může narazit na světovou jedničku Igu Šwiatekovou.





• Karolína Plíšková (30 let)

žebříček WTA: 31. místo

výsledek na AO 2022: nehrála

maximum na AO: semifinále (2019)

maximum na GS: finále (US Open 2016, Wimbledon 2021)

soupeřka v 1. kole: Xiyu Wang (Čína) | h2h 1-1



Bývalá světová jednička Karolína Plíšková si na grandslamech zahrála dvě finále, ale jako šampionka se do historie stále nezapsala. Jakýkoliv triumf neslavila už tři roky a bylo by překvapením, pokud by letos čekání na životní úspěch ukončila. První dva turnaje sezony pro ni skončily hned v 1. kole, dvě výhry zaznamenala jen v kvalifikaci.



Na Australian Open se dostala nejdál v roce 2019, kdy skončila před finálovými branami. Loni kvůli zlomenině ruky chyběla, letos bude v úvodním zápase, který v Melbourne nezvládla jen při své premiéře v roce 2014, čelit Číňance Xiyu Wang.





• Kateřina Siniaková (26 let)

žebříček WTA: 48. místo

výsledek na AO 2022: 1. kolo

maximum na AO: 2. kolo (2015, 2018)

maximum na GS: osmifinále (French Open 2019)

soupeřka v 1. kole: Gauffová (7-USA) | h2h 1-3



Šestinásobná vítězka grandslamů ve čtyřhře Kateřina Siniaková se na grandslamech ve dvouhře dostala jen jednpou do druhého týdne a to na antukovém French Open 2019. Na Australian Open se z devíti účasti dostala jen dvakrát do druhého kola a sedmkrát vypadla hned po úvodním vystoupení.



Letos Siniaková odstartuje proti světové sedmičce Cori Gauffové, s níž ve vzájemné bilanci prohrává 1-3, ale v závěru loňské sezony ji dokázala přehrát v rámci Billie Jean King Cupu. 18letá americká soupeřka zahájila letošní sezonu suverénním triumfem v Aucklandu, nicméně ani česká tenistka nemá v úvodu roku špatnou formu.





• Tereza Martincová (28 let)

žebříček WTA: 73. místo

výsledek na AO 2022: 2. kolo

maximum na AO: 2. kolo (2022)

maximum na GS: 3. kolo (Wimbledon 2021)

soupeřka v 1. kole: Sabalenková (5) | h2h 0-0



Tereza Martincová si loni odbyla debut na Australian Open a postoupila do 2. kola. Alespoň zopakovat loňský výsledek ale bude mít těžké, neboť do soutěže vstoupí soubojem se světovou pětkou a čerstvou šampionkou z Adelaide Arynou Sabalenkovou, jež si letos připsala už dva skalpy českých hráček (Vondroušové a Noskové).





• Markéta Vondroušová (23 let)

žebříček WTA: 78. místo

výsledek na AO 2022: 3. kolo

maximum na AO: osmifinále (2021)

maximum na GS: finále (French Open 2019)

soupeřka v 1. kole: Riskeová (USA) | h2h 0-0



Finalistka French Open 2019 Markéta Vondroušová se v závěru loňské sezony vrátila na kurty po půlroční pauze zaviněné operací zápěstí a rychle se dostala do solidní formy, kterou si udržela i do úvodu nového roku.



Z pěti startů na Australian Open se jen jednou nedostala do druhého kola. Letos předloňská osmifinalistka odstartuje soubojem s Američankou Alison Riskeovou-Armitrajovou, v dalším duelu by mohla narazit na světovou dvojku Ons Džabúrovou z Tuniska.





• Linda Fruhvirtová (17 let)

žebříček WTA: 80. místo

výsledek na AO 2022: nehrála

maximum na AO: hraje poprvé

maximum na GS: 2. kolo (US Open 2022)

soupeřka v 1. kole: Fourlisová (Austr.) | h2h 0-0



17letá Linda Fruhvirtová si premiéru na grandslamu odbyla loni na US Open a hned si připsala vítězství. O vítězný debut v Melbourne se utká s domácí Jaimee Fourlisovou a ani další soupeřka by nemusela být nehratelná (Kanepiová-Birrellová).





• Karolína Muchová (26 let)

žebříček WTA: 133. místo

výsledek na AO 2022: nehrála

maximum na AO: semifinále (2021)

maximum na GS: semifinále (Australian Open 2021)

soupeřka v 1. kole: Curenková (Ukr.) | h2h 0-0



Karolína Muchová loni na Australian Open nemohla kvůli zranění obhajovat semifinále. Letos startuje na základě chráněného žebříčku a na úvod ji čeká souboj s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou.





• Brenda Fruhvirtová (15 let)

žebříček WTA: 135. místo

výsledek na AO 2022: nehrála

maximum na AO: hraje poprvé

maximum na GS: hraje poprvé

soupeřka v 1. kole: Sasnovičová (-) | h2h 0-0



Teprve 15letá Brenda Fruhvirtová na Australian Open hrála poprvé kvalifikaci grandslamu a hned v ní i díky dvěma parádním obratům vyhrála všechny tři zápasy. Premiéru v hlavní soutěži absolvuje v souboji s Aliaksandrou Sasnovičovou, která letos ještě nevyhrála, následně by si mohla zahrát s třetí hráčkou světa Jessicou Pegulaovou z USA.





• Sára Bejlek (16 let)

žebříček WTA: 175. místo

výsledek na AO 2022: nehrála

maximum na AO: hraje poprvé

maximum na GS: 1. kolo (US Open 2022)

soupeřka v 1. kole: Sasnovičová (-) | h2h 0-0



Další česká teenagerka Sára Bejlek po loňském US Open prošla tříkolovou kvalifikací i při debutu na Australian Open. O premiérovou výhru v hlavní soutěži si zahraje s krajankou a grandslamovou šampionkou Barborou Krejčíkovou.





• Jiří Lehečka (21 let)

žebříček ATP: 78. místo

výsledek na AO 2022: 1. kolo

maximum na AO: 1. kolo (2022)

maximum na GS: 1. kolo (Australian Open 2022, French Open 2022, Wimbledon 2022, US Open 2022)

soupeř v 1. kole: Čorič (21-Chorv.) | h2h 0-0



Jiří Lehečka si loni odbyl premiéru na všech grandslamech a pokaždé uhrál minimálně set, ale vyhrát nedokázal. Letos v Melbourne si o první výhru v hlavní soutěži grandslamů zahraje s nasazeným Chorvatem Bornou Čoričem, v případě úspěchu by se mohl střetnout s čerstvým šampionem z Adelaidem Korejcem Soonwoo Kwonem.





• Tomáš Macháč (22 let)

žebříček ATP: 115. místo

výsledek na AO 2022: 2. kolo

maximum na AO: 2. kolo (2021, 2022)

maximum na GS: 2. kolo (Australian Open 2021, 2022)

soupeř v 1. kole: Ruud (2-Nor.) | h2h 0-0



Ještě těžšího soupeře má na úvod Tomáš Macháč, který vyzve světovou trojku Nora Caspera Ruuda. 22letý Čech startuje na Australian Open potřetí a zatím pokaždé prvního soupeře porazil. Na ostatních grandslamech se do druhého kola ještě nedostal.





• Dalibor Svrčina (20 let)

žebříček ATP: 219. místo

výsledek na AO 2022: nehrál

maximum na AO: hraje poprvé

maximum na GS: hraje poprvé

soupeřka v 1. kole: Munar (Šp.) | h2h 0-0



Dalibor Svrčina při premiéře v Melbourne na čtvrtý pokus prošel kvalifikací grandslamu a ve 20 letech ho čeká debut v hlavní soutěži. Z tria českých singlistů má paradoxně papírově nejslabšího soupeře, utká se se španělským antukářem Jaumem Munarem.