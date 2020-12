Australian Open nejspíše začne až 8. února

Podle dostupných informací by se začátek úvodního grandslamu sezony Australian Open měl posunout o tři týdny až na 8. února. Stále platí, že tenisté budou muset do 14denní karantény, během níž ale budou moct trénovat, pokud budou mít negativní test, kterých každý podstoupí celkem pět.

Informace sice není oficiálně potvrzená australskou tenisovou federací ani pořadateli Australian Open, ale jedná se o informace z dopisu, který ředitel australské tenisové federace a samotného Australian Open Craig Tiley poslal důvěryhodným deníkům The Age a The Sydney Morning Herald. V něm se píše, že start nadcházejícího ročníku Australian Open se plánuje až na 8. února, tedy o tři týdny později.

Tiley v dopise dále rozepisuje striktní pravidla, která účastníky čekají. Hráči by měli do státu Victoria dorazit mezi 15. a 17. lednem, charterové lety zaplatí australská tenisová federace. Poté je čeká povinná 14denní karanténa, jež ale začne nejdříve s příjezdem posledního účastníka.

Testů na přítomnost koronaviru podstoupí celkem pět (1., 3., 7., 10. a 14. den karantény). Pokud bude výsledek negativní, mohou od druhého dne okamžitě začít trénovat s jedním koučem a hráčem, během karanténního období se budou tato omezení postupně rozvolňovat a hráči budou moct trénovat i ve skupině čtyř členů.

Hotelovou bublinu bude možné s negativním testem opustit na pět hodin, pravidla však budou dodržována i mimo hotelový pokoj. Hráč bude mít dvě hodiny na trénink, dvě hodiny na návštěvu posilovny a hodinu na jídlo přímo v areálu. Pohybovat se bude smět jen v Melbourne Parku a Albert Reserve Tennis Centre.

Hovoří se o tom, že australskou tenisovou federaci, která má kromě charterových letů zaplatit i jídlo a ubytování účastníků a jejich doprovodů a veškeré náklady na karanténu, čeká nárůst výdajů o 100 milionů australských dolarů. Podle dostupných informací má však svaz k dispozici rezervu o 20 milionů nižší. Přesto se podle Tileyho tato situace nijak nedotkne finančních odměn pro hráče.

Není jisté, co bude s kvalifikací. Ta by možná mohla začít 1. února, kdy už by měli mít tenisté povinnou karanténu za sebou. Zda v prvním únorovém týdnu proběhne nějaký přípravný turnaj, je rovněž ve hvězdách.