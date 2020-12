Australian Open začne až 8. února. Kvalifikace se odehraje v Dauhá

První grandslam sezony Australian Open začne podle očekávání o tři týdny později 8. února. Kvalifikace se uskuteční v Dauhá a bude se hrát již od 10. ledna, aby tenisté mohli po příletu do Austrálie absolvovat povinnou dvoutýdenní karanténu.

Mužská asociace ATP dnes zveřejnila kalendář na úvodních sedm týdnů, v němž si výrazné změny včetně odkladu Australian Open vynutila přísná opatření proti šíření Covidu-19 v zemi. Během karantény budou moci tenisté trénovat v Melbourne Parku, zbytek času stráví v hotelových pokojích. Rozsáhlé testování na koronavirus bude nedílnou součástí akce.

Tenisový rok začne mužům 5. ledna dvěma turnaji kategorie ATP 250 v Delray Beach na Floridě a turecké Antalyi. Poté bude následovat dva a půl týdne volna na přesuny do Austrálie a povinnou karanténu. Od 31. ledna se budou hrát dva přípravné podniky nazvané Melbourne 1 a Melbourne 2, od 1. do 5. února se uskuteční týmový ATP Cup.

Melbourne se tak téměř na měsíc stane centrem tenisového dění. Stát Victoria má druhou vlnu nákazy za sebou a už 48 dnů nezaznamenal případ komunitního přenosu Covidu-19. Nicméně v jeho metropoli dál platí řada zdravotních i cestovních omezení. Tenisty čeká život v "bublině" podobně jako letos během US Open či Roland Garros.

"Nové uspořádání kalendáře pro začátek sezony 2021 představuje obrovské úsilí napříč tenisovým světem za náročných okolností. Zdraví i bezpečnost budou nadále zásadní, když budeme čelit výzvám, které nás čekají," řekl šéf ATP Andrea Gaudenzi.

Ženská tenisová asociace WTA zatím kalendář nezveřejnila, určité informace o turnajích však na veřejnost 'prosákly'.



JAK BY MĚL VYPADAT START SEZONY 2021

4. - 10. ledna: ATP 250 Delray Beach + ATP 250 Antalya

5. - 13. ledna: WTA 500 Abú Dhabí

9. - 13. ledna: kvalifikace Australian Open v Dubaji (ženy i muži)

1. - 7. února: ATP Cup + 2x ATP 250 v Melbourne (i ženy by měly mít dvě generálky v Melbourne, 2x WTA 500)

8. - 21. února: Australian Open (ve druhém týdnu Australian Open by měl proběhnout turnaj WTA 250)

22. - 28. února: ATP Montpellier + ATP Córdoba + zatím neznámý turnaj ATP 250

1. - 7. března: ATP Rotterdam + ATP Buenos Aires + zatím neznámý turnaj ATP 250

8. - 14. března: ATP Dauhá (možná i WTA) + ATP Marseille + ATP Santiago

15. - 21. března: ATP Acapulko + ATP Dubaj (pravděpodobně i WTA)