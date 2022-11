Austrálie porazila Nizozemsko a je prvním semifinalistou Davis Cupu

V Málaze odstartovalo playoff finálového turnaje Davis Cupu a jako první do hry zasáhli Australané s Nizozemci. Roli mírných favoritů potvrdili australští tenisté, na vítězství se ale pořádně nadřeli.



Jordan Thompson v úvodní dvouhře po téměř tříhodinové bitvě udolal 4-6 7-5 6-3 Tallona Griekspoora a po obratu pak uspěl také Alex de Minaur, jenž zdolal 5-7 6-3 6-4 Botice Van de Zandschulpa.



"Máme tým snů, plný víry a vášně. Jsem šťastný, že jsem dnes vyhrál a získal bod. Každý z nás hraje naplno a dá do toho své srdce. Pro svou zemi uděláme všechno, co je v našich silách," řekl 24. hráč světa de Minaur.







Australané postoupili do semifinále Davis Cupu po pěti letech. O první finále od roku 2003, kdy poslední 28. titul v historii, se utkají s domácími Španěly, nebo s Chorvaty. Jejich souboj je na programu ve středu.



O další semifinálové dvojici se rozhodne ve čtvrtek v duelech Itálie s USA a Německa s Kanadou.

• DAVIS CUP 2023 •

Málaga (Španělsko), tv. povrch / hala

