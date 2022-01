Australská exploze radosti: Do finále deblu postoupili Kokkinakis s Kyrgiosem a Ebden s Purcellem

Thanasi Kokkinakis a Nick Kyrgios, kteří startují na divokou kartu, v bouřlivé atmosféře v Rod Laver Areně porazili při své premiéře v semifinále grandslamu 7-6 6-4 třetí nasazený španělsko-argentinský pár Marcel Granollers a Horacio Zeballos.



"Už jsem tady hrál spoustu zápasů v singlu, ale to co jsme tady dnes s Thanasim prožili v deblu, to jsem ještě nezažil. Atmosféra byla úžasná a lidem patří velký dík," řekl 26letý Kyrgios, dvojnásobný čtvrtfinalista grandslamu ve dvouhře.



"Všechno je o divácích a atmosféře. Tenis je až na druhém místě. Lidi z nás dokázali vymačkat maximum," doplnil svého parťáka 25letý Kokkinakis, který před dvěma týdny v Adelaide získal první titul na okruhu ATP ve dvouhře.



Oba Australané, kteří spolu před turnajem nikdy nevyhráli dva zápasy po sobě, až dosud nebyli ve čtyřhře mužů či mixu na grandslamu dál než ve třetím kole. Kokkinakis ani ve dvouhře.







Matthew Ebden a Max Purcell, kteří hrajou teorve druhý společný turnaj, takřka současně zdolali 6-3 7-6 předloňské šampiony a loňské finalisty Rajeeva Rama s Joem Salisburym, který oplatili porážku ze čtvrtfinále loňského US Open. Jejich přemožitelé v New Yorku nakonec triumfovali.



Jediný 34letý Ebden má z kvarteta finalistů ve sbírce grandslamový titul. V roce 2013 na Australian Open vyhrál s Jarmilou Gajdošovou smíšenou čtyřhru. Ve čtyřhře mužů byl nejdál ve čtvrtfinále.



23letý Purcell si předloni v Melbourne zahrál finále čtyřhry mužů s jiným krajanem Lukem Savillem a prohráli s dnešním soupeři Ramem a Salisburym.





• AUSTRALIAN OPEN •

Melbourne, Austrálie, tv. povrch, 75.000.000 australských dolarů

čtvrteční výsledky (27. 1. 2022) • Čtyřhra mužů - semifinále • Ebden/Purcell (Austr.) - Ram/Salisbury (2-USA/Brit.) 6-3 7-6(9) Kyrgios/Kokkinakis (Austr.) - Granollers/Zeballos (3-Šp./Arg.) 7-6(4) 6-4 • Dvouhra juniorů - čtvrtfinále • Menšík (4-ČR) - Demin (Rus.) 6-0 6-1