Azarenková v Ostravě postoupila do 40. finále. Vyzve ji krajanka Sabalenková

Viktoria Azarenková v Ostravě začala prohraným setem s Barborou Krejčíkovou, ale od té chvíle pokračuje bez zaváhání. Po obratu proti domácí hráčce si ve čtvrtfinále poradila hladce s Belgičankou Elise Mertensovou a v dnešním semifinále nedala šanci ani Marii Sakkariové, kterou v prvním vzájemném duelu přehrála 6-1 6-3.



Čtvrtá nasazená Běloruska měla po úvodním vyrovnaném gamu jasně navrch. Rychle se ujala vedení 5-0 a první set získala za 33 minut. Ve stejném rytmu pokračovala i druhá sada, v níž Azarenková opět rychle vedla 4-0.



Pak ale řecká tenistka uhrála tři gamy v řadě a dlouho bojovala při podání soupeřky o vyrovnání. Nakonec ale Azarenková odolala a vzápětí po dalším brejku zápas ukončila. Druhý set získala až po více než hodinovém boji.



"Jsem ráda, že se mi podařilo ten těžký zápas zvládnout. Ve druhém setu se mi to zkomplikovalo, protože Sakkariová se uvolnila a začala hrát klidněji. Naopak já dělala více chyb," komentovala Azarenková.



Třicetiletá Běloruska po koronavirové pauze hraje na pátém turnaji a potřetí se dostala do finále. V srpnu triumfovala na Western & Southern Open v New Yorku, na US Open nestačila až na Naomi Ósakaovou.



Celkově se Azarenková, jež v květnu 2016 kvůli mateřství přerušila kariéru a také kvůli následným sporům o péči o syna až na dvě výjimky skoro dva roky nehrála, dostala do jubilejního 40. finále a hrát v něm bude o 22. titul.







V neděli se Azarenková střetne s o osm let mladší krajankou Arynou Sabalenkovou, s níž se utkala dvakrát na US Open a má s ní vyrovnanou bilanci. Loni prohrála ve třech setech, letos hladce zvítězila.



22letá Sabalenková si dnes poradila s Američankou Jennifer Bradyovou. Zatímco v předchozích zápasech musela otáčet nepříznivý vývoj po nepovedeném prvním setu a včera dokonce prohrávala 0-6 a 0-4 se Španělkou Sarou Sorribesovou, dnes začala parádně a vedla 5-1. Pak sice přišla o servis, ale další brejk soupeřce nedovolila a zvítězila 6-4 6-4.



"Bradyová je výborná hráčka, která má velmi tvrdé rány. Ale dnes jsem ji nepustila k její hře," komentovala Sabalenková. "Jsem ráda, že jsem konečně do zápasu vstoupila dobře. Trochu jsem změnila přípravu, více jsem se rozhýbala a bylo to znát," uvedla k povedenému začátku zápasu.



Sabalenková si finále zahraje pojedenácté v kariéře. Ve sbírce má šest titulů, ten poslední slavila letos v únoru v Dauhá po finálové výhře nad Petrou Kvitovou.







Sabalenková navíc v Ostravě poprvé na jednom turnaji postoupila do finále dvouhry i čtyřhry. V té dnes s Belgičankou Elise Mertensovou porazily 6-3 7-5 belgicko-nizozemské duo Kirsten Flipkensová a Demi Schuursová.



Běloruska má na kontě dosud tři deblové tituly a všechny získala právě s Mertensovou. Loni spolu triumfovaly v Indian Wells, v Miami a na US Open.

• WTA PREMIER OSTRAVA •

Česko, tv. povrch / hala, 528.000 dolarů

sobotní výsledky (24. 10. 2020) • Dvouhra - semifinále • Sabalenková (3-Běl.) - Bradyová (USA) 6-4 6-4 Azarneková (4-Běl.) - Sakkariová (Řec.) 6-1 6-3 • Čtyřhra - semifinále • Dabrowská/Stefaniová (USA/Braz.) - Krejčíková/Siniaková (2-ČR) bez boje Mertensová/Sabalenková (1-Belg./Běl.) - Flipkensová/Schuursová (4-Belg./Niz.) 6-3 7-5