Babosová s Mladenovicovou opět po roce dobyly French Open. Francouzka se po těžkých týdnech neubránila emocím

Kristina Mladenovicová v posledních týdnech prožila řadu křivd a zklamání. Ve dvouhře se jí po koronavirové pauze nedaří a navíc poslední dva zápasy prohrála po ztrátě vedení.



Na US Open ve druhém kole nevyužila čtyři mečboly za stavu 6-1 a 5-1 proti Rusce Varvaře Gračevové. Minulý týden na domácí antuce v Paříži v prvním kole vedla v prvním setu nad Laurou Siegemundovou 5-1, měla setbol a proměnila ho, jenže hlavní rozhodčí neviděla dvojdopad, bod přiznala Němce a ta zápas vyhrála 7-5 6-3.



Zklamání Mladenovicová prožila před šesti týdny i ve čtyřhře na US Open. Po postupu do 2. kola totiž musela do karantény kvůli kontaktu s Benoitem Pairem, jenž měl pozitivní test na Covid-19, a společně s Tímeou Babosovou byly ze soutěže vyřazeny.



O to víc Mladenovicová prožívala dnešní triumf na Roland Garros, kterého dosáhla se svou dlouholetou partnerkou Babosovou. Francouzsko-maďarský ve finále přehrál

6-4 7-5 chilsko-americké duo Alexa Guarachiová a Desirae Krawczyková a obhájil loňský titul.



Mladenovicová s Babosovou v pátek svedly obrovskou semifinálovou bitvu s Češkami Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou, než je udolaly za dvě a půl hodiny. Dnešní obhajoba pařížského trůnu byla pro sehraný pár mnohem snadnější.



"Před pár týdny nás vyřadili z US Open kvůli mé možné nákaze... Jsem moc ráda, že jsem zase zpátky a můžeme spolu hrát," řekla dojatá Mladenovicová v rozhovoru na kurtu. "Fyzicky i emočně jsem po těch dlouhých týdnech strašně unavená. Děkuju Timee, že mě neustále drží nad vodou, pokračovala se slzami v očích a zároveň poslala velké díky svému bratrovi Lukovi do hlediště.



"Přijít o US Open nebylo jednoduché. Ale jsem ráda, že osud byl na nakonec na mé straně a dnes tady mohu stát jako vítězka. Moc děkujeme za skvělé a bezpečné prostředí, za to, jak se tu o nás staráte a v jakém jsme bezpečí. Každý rok prožívám kouzlo tohoto turnaje a vždycky mě to dojímá," pokračovala Mladenovicová.



"Jsem ráda za každého, kdo sem přišel, dostal se na stadion a podstoupil to riziko, že tu s námi je. Doufám, že za pár měsíců začne další Roland Garros a už bude se všemi diváky, kteří k tomu patří," dodala francouzská tenistka.



Sedmadvacetileté Babosová s Mladenovicovou společně získaly celkově čtvrtý grandslamový titul, ve sbírce už mají také trofeje z Australian Open 2018 2020. Mladenovicová ještě dobyla Paříž před čtyřmi lety s Caroline Garciaovou. Staronové šampionky vyhrály čtyři z posledních 11 majorů.



Ve světovém žebříčku Mladenovicová zůstane trojkou a její parťačka čtyřkou za vedoucí Su-Wei Hsieh z Tchaj-wanu a Barborou Strýcovou. Ty letos v Paříži skončily ve třetím kole na 26leté Krawczykové a 29leté Guarachiové, které dnes své první grandslamové finále.

• FRENCH OPEN 2020 •

Francie / Paříž, antuka, 6.947.000 dolarů

nedělní výsledky (11. 10. 2020) • Čtyřhra žen - finále • Babosová/Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Guarachiová/Krawczyková (14-Chil./USA) 6-4 7-5