Badosaová se v Indian Wells dostala do největšího finále. O titul a posun k Turnaji mistryň se utká s Azarenkovou

Paula Badosaová začínala sezonu jako 70. hráčka světa a nyní má v jejím závěru reálnou šanci kvalifikovat se na Turnaj mistryň.



23letá Španělka, která si v květnu na antuce v Bělehradu zahrála své první finále na okruhu WTA a přetavila ho v titul a na následném French Open se poprvé dostala čtvrtfinále grandslamu, se na prestižním turnaji WTA 1000 na tvrdém povrchu v Indian Wells prodrala do svého největšího finále.



Po skalpu grandslamových šampionek Barbory Krejčíkové a Angelique Kerberové neztratila set ani s v životní formě hrající Ons Džabúrovou, kterou v semifinále přehrála 6-3 6-3.



"Takticky jsem odehrála velmi dobrý zápas. Na kurtu jsem plnila svůj plán a úderově jsem byla konzistentní. Se svým výkonem jsem moc spokojená," radovala se Badosaová, která se v pondělí posune poprvé do Top 20.



V hodnocení letošní sezony Badosaová figuruje už na 10. místě a pokud by v Kalifornii získala titul, posune se na 8. místo právě před Džabúrovou a bude se vyhřívat na pozici, za ketou se dostává vstupenka na Turnaj mistryň.







Ve finále Badosaová vyzve Viktorii Azarenkovou (h2h 0-0). 32letá Běloruska ve čtvrtfinále zdolala 3-6 6-3 7-5 Lotyšku Jelenu Ostapenkovou, přestože prohrávala 3-6 a 0-2, a do finále postoupila poprvé od loňského října.



"Myslím, že můžu být pyšná především na to, jak jsem bojovala. Jinak tam bylo hodně věcí, které musím zlepšit," komentovala bývalá světová jednička Azarenková.



Dvojnásobná grandslamová šampionka Azarenková se prodrala do celkově 41. finále. Poslední 21. triumf slavila loni na Western & Southern Open v New Yorku poté, co Naomi Ósakaová k souboji o titul nenastoupila. Poslední vítězné finále odehrála ještě před mateřskou pauzou v Miami 2016.



Šampionka z let 2012 a 2016 Azarenková je jednou z devíti tenistek, které v Indian Wells dvakrát triumfovaly. V neděli se může stát první, kdo získá už třetí trofej.



Šanci zapsat se do historie má i Badosaová, jež se může stát vůbec první španělskou vítězkou BNP Paribas Open. Ze Španělek hrála finále pouze Conchita Martínezová, v letech 1992 a 1996 ale na titul nedosáhla.





• WTA 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.150.470 dolarů

páteční výsledky (15. 10. 2021) • Dvouhra - semifinále • Badosaová (21-Šp.) - Džabúrová (12-Tun.) 6-3 6-3 Azarenková (27-Běl.) - Ostapenková (24-Lot.) 3-6 6-3 7-5