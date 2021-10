Badosaová si poprvé zahraje na Turnaji mistryň. Ve hře je poslední vstupenka

Paula Badosaová prožila velmi povedené období během antukové sezony. Zahrála si semifinále v Charlestonu a v Madridu, na Roland Garros se poprvé dostala do čtvrtfinále grandslamu a v Bělehradu získala první titul na okruhu WTA.



Od začátku května se i vinou zdravotních potíží nedostala přes čtvrtfinále, před dvěma týdny ale nečekaně vyhrála prestižní turnaj WTA 1000 v Indian Wells a v hodnocení letošní sezony se katapultovala mezi osmičku nejlepších.



A včera 23letá Španělka, která začínala sezonu jako 70. hráčka světa, získala jistotu premiérové startu na Turnaji mistryň.



Rozhodlo o tom zranění Ons Džabúrové. Tunisanka minulý týden kvůli bolestem loktu odstoupila z Moskvy a v neděli se vinou přetrvávajících potíží odhlásila z halového turnaje Courmayeuru, kde měla usilovat o udržení své pozice.



Džabúrová se tak již nemůže dostat před Badosaovou, nicméně stále drží poslední postupovou příčku. Připravit ji o ni může už jen v životní formě hrající Estonka Anett Kontaveitová, která by tento týden musela vyhrát turnaj v rumunské Kluži.



Už nyní je jisté, že na letošním Turnaji mistryň ve dvouhře se představí hned šest debutantek. Kromě Badosaové a jedné z dua Džabúrová/Kontaveitová to bude také česká tenistka Barbora Krejčíková, Polka Iga Šwiateková, Běloruska Aryna Sabalenková a Řekyně Maria Sakkariová. Zkušenosti s akcí budou mít jen Karolína Plíšková a Španělka Garbiñe Muguruzaová.



Turnaj mistryň se letos bude konat výjimečně v mexické Guadalajaře. Hrát se bude od 8. listopadu v nadmořské výšce 1500 metrů s beztlakými míčky, které za normálních podmínek hodně létají.

