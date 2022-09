Badosaová trápení nezlomila ani v rodném New Yorku. Světová čtyřka skončila už ve 2. kole, Šwiateková nezaváhala

US OPEN - Paula Badosaová zakončila mizernou sezonu amerických betonů vyřazením ve druhém kole US Open. Ve svém rodném městě měla potíže už předevčírem s Lesjou Curenkovou, dnes prohrála s Petrou Martičovou a ani při svém šestém startu ve Flushing Meadows neprošla do třetího kola. Mezi nejlepší dvaatřicítku naopak suverénně prošla světová jednička Iga Šwiateková.

Paula Badosaová v úvodních měsících sezony na venkovních hardech excelovala, po triumfu v Sydney si zahrála osmifinále Australian Open, semifinále v Indian Wells a čtvrtfinále v Miami. Po nevýrazných výkonech na antukových a travnatých dvorcích však pokračovala v mizérii i na amerických betonech.

Do US Open Series sice vstoupila semifinálovou účastí v San José, jenže ani v Kalifornii to nebylo ono. Hned v úvodním zápase měla obrovské potíže s #240 Elizabeth Mandlikovou, dokonce dvakrát returnovala na udržení se v utkání. Následně nezvládla vstup do velkých turnajů v Torontu (skreč) ani Cincinnati (porážka 7-6 0-6 2-6 s Ajlou Tomljanovicovou).

Čtyřiadvacetiletá Španělka trápení neukončila ani v rodném New Yorku. Na US Open měla problémy už v úvodním kole s Lesjou Curenkovou, proti níž zahájila obrat na poslední chvíli, a dnes prohrála s Petrou Martičovou. Proti velmi dobře hrající Chorvatce sice urvala úvodní dějství v tie-breaku, nicméně pak už získala jen tři gamy a ani při šestém startu ve Flushing Meadows neprošla dál než do druhého kola (bilance v hlavní soutěži 2-4). V utkání nevyužila ani jeden ze šesti brejkbolů.

Jednatřicetiletá Martičová, jež si dnes připsala svůj teprve sedmý kariérní skalp Top 10, třetí v aktuálním roce, si o třetí osmifinále na US Open (2020-21) zahraje s trojnásobnou finalistkou Viktorií Azarenkovou. S bývalou světovou jedničkou, která vyřadila Ukrajinku Martu Kosťukovou, se střetne po skoro deseti letech.

Kromě Badosaové se z členek Top 10 s turnajem rozloučily také Anett Kontaveitová, Maria Sakkariová, Simona Halepová a Darja Kasatkinová.

V suverénním tažení naopak pokračuje Iga Šwiateková, světová jednička si znovu po dvou týdnech poradila se Sloane Stephensovou. Vítězku ročníku 2017 přehrála snadno 6-3 6-2 a ztratila jen o dva gamy více než v úvodním zápase. V utkání pouze jednou zaváhala na podání a připsala si už 52. letošní vítězství, ale teprve osmé po druhém triumfu na French Open.

"Jsem ráda, jak se mi dnes dařilo soustředit. Zvládla jsem to lépe než na turnaji v Cincinnati," řekla Šwiateková, která prožila i debut na kurtu Arthura Ashe. "Už jen být tady dole na hřišti a ne jen na tribuně, je skvělé," uvedla s úsměvem.

Na vyrovnání svého newyorského maxima bude světová jednička útočit proti další domácí zástupkyni Lauren Davisové, která až při 12. startu poprvé prošla do třetího kola domácího grandslamu.

Jessica Pegulaová na US Open stále neztratila set, nasazená osmička si v dnešním utkání druhého kola poradila 6-4 6-4 s nebezpečnou Aljaksandrou Sasnovičovou. O první osmifinálovou účast na domácím grandslamu bude 28letá Američanka usilovat proti Yue Yuan. Třiadvacetiletá Číňanka v New Yorku sbírá své první výhry v hlavních soutěžích majorů.