Bartoliová se opřela do deblistů: Měli by dostávat méně peněz, mimo grandslamy a olympiádu bych čtyřhru zrušila

Marion Bartoliová by skoro na všech turnajích zrušila čtyřhru, hrát by se podle bývalé francouzské tenistky měla pouze na grandslamech a olympijských hrách. Zároveň by deblistům snížila finanční odměny. Jaký k tomu má šampionka Wimbledonu 2013 důvod?

Bartoliová, která v roce 2013 senzačně bez ztráty setu ovládla nejslavnější turnaj světa a o měsíc později ukončila kariéru, sama přiznává, že si tímto kontroverzním vyjádřením proti sobě možná většinu deblových specialistů poštve. "Vím, že si tímto vyjádřením přátele nezískám, ale někdo to už říct musí," uvedla v rozhovoru pro Tennis Majors.

Kvůli koronavirové přestávce jsou tenisté už od března bez výdělků, pauza bude trvat minimálně do konce července a někteří hráči se můžou ocitnout ve finanční tísni. Bartoliová by téměř všude čtyřhru zrušila a odměny přesunula na menší turnaje nebo do kvalifikací, aby pomohla hráčům z nižších pater tenisového žebříčku.

"Nerozumím tomu, proč se čtyřhra hraje celoročně. Samozřejmě to chápu na grandslamech a olympijských hrách, protože čtyřhra je součástí tenisové historie. V současnosti vidím, že i debloví specialisté kolem sebe mají tým šesti lidí. Když jsem hrála já, tak jsem si nemohla dovolit platit tým šesti lidí na plný úvazek. Oni si to dovolit evidentně můžou, přitom hrají jen čtyřhru."

"Proč nedáme finanční odměny pro deblisty raději někomu, kdo ve dvouhře hraje kvalifikace nebo challengery? Nechápu, proč je to teď takhle, vždyť ve čtyřhře nemusíte na kurtu dřít jako ve dvouhře a ani tolik trénovat. Nevím, jestli bychom měli čtyřhru zrušit úplně, ale rozhodně bych deblistům dala méně peněz a ty přesunula do kvalifikací nebo na menší turnaje. To je podle mě správné řešení."

Na vyjádření Bartoliové zareagoval na sociálních sítích tenisový novinář José Morgado. "Není vůbec pravda, že jsou debloví specialisté přepláceni či dobře placeni. Když se podíváme na žebříček letošních výdělků, tak prvního deblového specialistu (Joe Salisbury, vítěz Australian Open) najdeme až na 39. místě, pouze dva jsou v Top 50."