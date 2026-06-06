Bartůňková postoupila největšího finále v kariéře! V přípravě na Wimbledon si zahraje o titul
Bartůňková – Kruegereová 6:4, 7:6
Bartůňková vstoupila do semifinálového zápasu na podniku WTA 125 v Birminghamu s Kruegerovou aktivně. Ve druhé hře se sice musela vypořádat s brejkbolovou hrozbou, za stavu 2:2 to ale byla ona, kdo jako první uspěl na returnu. Nabídnutou příležitost vzápětí s problémy potvrdila a šla do vedení 4:2.
Bývalá 29. hráčka světa marně hledala na aktivně a pestře hrající soupeřku zbraň. V sedmé hře musela odvracet hned tři hrozby ztráty podání, dokázala si ale poradit a udržela naději na obrat. Bartůňková ale zakončila sadu v parádním stylu. Při svých následujících dvou gamech na podání neztratila ani fiftýn a první set dovedla za 47 minut k vítěznému konci a získala ho poměrem 6:4.
Do druhého dějství ale vstoupila podstatně lépe Američanka. Hned v úvodním gamu se dostala na příjmu do vedení 40:0, třetí možnost nakonec proměnila a poprvé v zápas vzala své soupeřce podání. Brejkbol měla v následující hře i Češka, Kruegerová si ale poradila a šla do vedení 2:0.
Dlouho se z něho ale nedarovala. Rodačka z Prahy častovala rivalku svou typickou pestrou hrou a velmi rychle se jí povedlo srovnat na 2:2. Do kritické situace se ale dvacetiletá Češka dostala v osmé hře, kdy podruhé přišla o podání a prohrávala 3:5.
Kruegerová ale set dopodávat nedokázala a bylo sníženo na rozdíl jediné hry. Za stavu 4:5 a 40:40 však utkání při servisu Češky přerušil déšť. Po zhruba půlhodinové pauze utkání pokračovalo a o osudu druhé sady nakonec musela rozhodnout zkrácená hra. Do ní vstoupila česká Bartůňková výborně, vedení 3:0, jí ale dlouho nevydrželo. Soupeřka se dostala do vedení 6:4, když utkání znovu přerušil déšť.
Po návratu na kurt byla opět lepší česká hráčka. Odvrátila třetí i čtvrtý setbol a dramatickou koncovku zvládla lépe. Proměnila svůj druhý mečbol a po téměř dvou hodinách se mohla radovat z postupu do svého dosud největšího finále.
Při svém premiérovém startu na profesionálním turnaji hraném na travnatém povrchu si tak rovnou zahraje o titul a famózně zahájila přípravu na slavný Wimbledon. Její následující soupeřkou bude nasazená jednička a aktuálně 37. hráčka žebříčku Ealaová.
Výsledky dvouhry na turnaji WTA 125 v Birminghamu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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Jinak jsem mel moc radost, ze si zrovna Eala sla zahrat ctyrhhru s Nikolou, byly v opacnych castech singloveho pavouka a rikal jsem si, ze by bylo pekne, kdyby se utkaly ve finale. A jsou tam.