Bartůňková postoupila největšího finále v kariéře! V přípravě na Wimbledon si zahraje o titul

DNES, 18:35
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WTA 125 BIRMINGHAM - Nikola Bartůňková (20) hraje na podniku WTA 125 v anglickém Birminghamu svůj úplně první profesionální turnaj na trávě a hned si zahraje o titul. Česká hráčka v semifinále přehrála po odvrácení čtyř setbolů ve druhém dějství 6:4, 7:6 bývalou členku TOP 30 Ashlyn Kruegereovou (22). Ve svém dosud největším finále ji čeká nasazená jednička Alexandra Ealaová.
Profily hráčů
Bartůňková Nikola
Krueger Ashlyn
Nikola Bartůňková je v Birminghamu ve finále (@ Martin Rickett / PA Images / Profimedia)

Bartůňková – Kruegereová 6:4, 7:6

Bartůňková vstoupila do semifinálového zápasu na podniku WTA 125 v Birminghamu s Kruegerovou aktivně. Ve druhé hře se sice musela vypořádat s brejkbolovou hrozbou, za stavu 2:2 to ale byla ona, kdo jako první uspěl na returnu. Nabídnutou příležitost vzápětí s problémy potvrdila a šla do vedení 4:2.

Bývalá 29. hráčka světa marně hledala na aktivně a pestře hrající soupeřku zbraň. V sedmé hře musela odvracet hned tři hrozby ztráty podání, dokázala si ale poradit a udržela naději na obrat. Bartůňková ale zakončila sadu v parádním stylu. Při svých následujících dvou gamech na podání neztratila ani fiftýn a první set dovedla za 47 minut k vítěznému konci a získala ho poměrem 6:4.

Do druhého dějství ale vstoupila podstatně lépe Američanka. Hned v úvodním gamu se dostala na příjmu do vedení 40:0, třetí možnost nakonec proměnila a poprvé v zápas vzala své soupeřce podání. Brejkbol měla v následující hře i Češka, Kruegerová si ale poradila a šla do vedení 2:0.

Dlouho se z něho ale nedarovala. Rodačka z Prahy častovala rivalku svou typickou pestrou hrou a velmi rychle se jí povedlo srovnat na 2:2. Do kritické situace se ale dvacetiletá Češka dostala v osmé hře, kdy podruhé přišla o podání a prohrávala 3:5.

Kruegerová ale set dopodávat nedokázala a bylo sníženo na rozdíl jediné hry. Za stavu 4:5 a 40:40 však utkání při servisu Češky přerušil déšť. Po zhruba půlhodinové pauze utkání pokračovalo a o osudu druhé sady nakonec musela rozhodnout zkrácená hra. Do ní vstoupila česká Bartůňková výborně, vedení 3:0, jí ale dlouho nevydrželo. Soupeřka se dostala do vedení 6:4, když utkání znovu přerušil déšť.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Po návratu na kurt byla opět lepší česká hráčka. Odvrátila třetí i čtvrtý setbol a dramatickou koncovku zvládla lépe. Proměnila svůj druhý mečbol a po téměř dvou hodinách se mohla radovat z postupu do svého dosud největšího finále.

Při svém premiérovém startu na profesionálním turnaji hraném na travnatém povrchu si tak rovnou zahraje o titul a famózně zahájila přípravu na slavný Wimbledon. Její následující soupeřkou bude nasazená jednička a aktuálně 37. hráčka žebříčku Ealaová.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 125 v Birminghamu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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Kapitan_Teplak
06.06.2026 19:17
Travka ji chutná
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tommr
06.06.2026 19:10
Gratulace Nikole k cenné výhře! smile Závěr zápasu jsem kvůli těm dešťovým pauzám nezachytil ale umím si představit že to byla nervydrásající podívaná ...
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Diabolique
06.06.2026 19:16
Jo, vsak ji znas
Jinak jsem mel moc radost, ze si zrovna Eala sla zahrat ctyrhhru s Nikolou, byly v opacnych castech singloveho pavouka a rikal jsem si, ze by bylo pekne, kdyby se utkaly ve finale. A jsou tam.
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Diabolique
06.06.2026 19:05
Nikola postoupila na #61 v live zebricku a bude hrat finale proti slavnejsi "kamaradce" Eale, se kterou tu hraly prvni kolo ctyrhry.
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The_Punisher
06.06.2026 18:51
To asi Alex moc ráda nebude -- další češka Gratulace Nikole a hodně štěstí do finále!
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tommr
06.06.2026 19:13
jj dosavadní zápasová bilance ČR vs Eala je docela drsná: 12 zápasů a 12 výher českých hráček ...
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