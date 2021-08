Bartyová bez ztráty setu ovládla Cincinnati a má už pátý letošní titul

Ashleigh Bartyová si tak spravila chuť po vyřazení v prvním kole olympijských her v Tokiu, kde ovšem získala bronz v mixu, navázala na triumf ve Wimbledonu, na tradičních turnajích přidala 12. vítězství v řadě a znovu potvrdila, že je královnou letošní sezony.

Nejúspěšnější hráčka tohoto tenisového roku má letos nejvíce finálových účastí (6), titulů (5) i výher (40), v žebříčku WTA se dostane přes hranici 10 tisíc bodů a na druhou Arynu Sabalenkovou, svou jedinou přemožitelku v letošních finále (Madrid), bude mít luxusní náskok přes tři tisíce bodů.

V Cincinnati dokonce v pěti zápasech neztratila jediný set. Po kvalifikantce Heather Watsonové, s níž měla paradoxně největší potíže, přitom čelila obhájkyni titulu Viktorii Azarenkové, v duelu vítězek French Open české kometě letošní sezony Barboře Krejčíkové, znovuzrozené Angelique Kerberové a dnes senzační finalistce Jil Teichmannové, jež dokázala vyřadit Naomi Ósakaovou, olympijskou vítězku Belindu Bencicovou a českou jedničku Karolínu Plíškovou.

Teichmannová zvládla se světovou jedničkou držet krok jen do stavu 3-3, Bartyová poté ovládla devět z následujících deseti gamů a za necelou hodinu a čtvrt vylepšila svou finálovou bilanci na 13-6.

From 3-3 in the first set, Ash Barty reels off 9 of the next 10 games to defeat Jil Teichmann and win her 1st #CincyTennis.



Barty does not lose a set all week, defeating Watson, Azarenka, Krejcikova, Kerber, and Teichmann.



Final Stats: pic.twitter.com/lyoYG1dvUL