Bartyová dál drtí soupeřky. Ve čtvrtfinále odnesla její formu Pegulaová

Ashleigh Bartyová ukončila loňskou sezonu už po US Open, přesto je stále světovou jedničkou a svou dominanci v ženském tenisu potvrzuje i v úvodu roku 2022.



25letá Australanka sice začala prohraným setem s Cori Gauffovou, ale od té chvíle neprohrála už 18 setů v řadě. Po triumfu v Adelaide dominuje na Australian Open, na kterém na pět vítězství potřebovala dohromady jen 5 hodin hry.



V pěti zápasech ztratila jen 17 gamů. Devátou letošní výhru přidala v dnešním čtvrtfinále proti Jessice Pegulaové. Zápas byl vyrovnaný jen v úvodních gamech, od stavu 3-2 agresivně hrající Bartyová získala devět her v řadě a nad často chybující soupeřkou zvítězila jednoznačně 6-2 6-0.



"Dnes to byl můj nejlepší letošní výkon. Prvních pár gamů bylo těžkých, ale pak to šlo celkem rychle. Hrála jsem útočně a užívala si hry při servisu. A když se něco nepovedlo, tak jsem si s tím nelámala hlavu," komentovala Bartyová.







Už v sedmi zápasech po sobě Bartyová neztratila servis. Na podání získala 65 gamů v řadě, i když v nich čelila celkem 16 brejkbolům.



Vítězka French Open 2019 a Wimbledonu 2020 postupem do semifinále Australian Open vyrovnala své maximum z roku 2020.



"Od té doby jsem se vyvinula jako osobnost a jsem komplexnější hráčkou. Jsem o dva roky zkušenější. Mám za sebou řešení spousty situací na kurtu i mimo něj. Snažím se být svou co nejlepší verzí," uvedl Bartyová, jež by ráda ukončila 44 let dlouhé čekání na domácí vítězku dvouhry.



O třetí grandslamové finále si Bartyová zahraje s Madison Keysovou (h2h 2-1), se kterou si zahrála naposledy před třemi lety cestou za triumfem na Roland Garros. 26letá Američanka v odpoledním čtvrtfinále vyřadila Barboru Krejčíkovou.



"Jsem ráda, že je Madison po zdravotních problémech zpátky se svým skvělým tenisem. Ona do špičky patří. Už jsem spolu odehrály několik těžkých zápasů a určitě nás tu čeká další z nich," dodala Bartyová.

• AUSTRALIAN OPEN •

Melbourne, Austrálie, tv. povrch, 75.000.000 australských dolarů

úterní výsledky (25. 1. 2022) • Dvouhra - čtvrtfinále • Keysová (USA) - Krejčíková (4-ČR) 6-3 6-2 Bartyová (1-Austr.) - Pegulaová (21-USA) 6-2 6-0 • Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále • Hradecká/Escobar (ČR/Ekv.) - Ninomijaová/Kúreší (Jap./Pák.) 7-5 7-5