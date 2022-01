Krejčíková jasně prohrála s Keysovou a semifinále Australian Open si nezahraje

Barbora Krejčíková loni do Austrálie přijela coby až 66. hráčka světa a asi nikdo nečekal, že se za rok vrátí se třemi tituly a v roli grandslamové šampionky, členky elitní desítky světového hodnocení, české jedničky a účastnice posledního Turnaje mistryň.

Úřadující šampionka French Open kvůli nemoci přišla o úvodní týden sezony, ale od prvního zápasu si na australském kontinentu vedla skvěle a nucená přestávka nebyla na jejích výkonech vůbec znát.

V Sydney se při svém debutu dostala až do svého šestého kariérního finále a jen pár míčků ji dělilo od dalšího triumfu. Na Australian Open třikrát vylepšila své maximum, zkompletovala účasti ve druhém týdnu na všech grandslamech a vyřazením Viktorie Azarenkové úvodnímu zajistila zbrusu novou šampionku. Dnes nezvládla náročné podmínky, s Madison Keysovou prohrála jasně 3-6 2-6 a přišla o možnost stát se světovou dvojkou, případně jedničkou.

Maddy's moment @Madison_Keys returns to the #AusOpen semifinals for the first time since 2015 by defeating Barbora Krejcikova 6-3 6-2. #AO2022 : @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/rhfAPTUne8

Rozjeté Američance dokázala vzdorovat jen v úvodních gamech, nevyužila však ani jeden ze šesti brejkbolů, na sedmý soupeřky už odpověď nenašla a od té doby byla na kurtu jasně horší hráčkou.

Šestadvacetiletá brněnská rodačka dokonce za stavu 2-5 potřebovala pauzu na ošetření, nechala si změřit tlak, ale v utkání pokračovala. Malou naději vykřesala, když ve druhé sadě byla dva míčky od smazání manka dvou brejků. Keysová si však postup pohlídala.

Krejčíková na letošním Australian Open ještě nekončí. Zítra by měla hrát čtvrtfinále čtyřhry po boku Kateřiny Siniakové.

Keysová si po koronavirové pauze prošla velmi dlouhou krizí. Ještě na začátku sezony čekala na první vítěznou sérii na tvrdém povrchu od US Open 2020 a hardové čtvrtfinále nehrála dva roky. K protinožcům si však přivezla vynikající formu a prožívá znovuzrození. Na poslední generálce v Adelaide si došla pro svůj první titul od sezony 2019 a momentálně se veze na vlně už deseti vyhraných zápasů.

Šestadvacetiletá Američanka, která poprvé v kariéře porazila dvě hráčky Top 10 ve dvou po sobě jdoucích duelech a na jednom turnaji po skoro šesti letech, je v semifinále Australian Open podruhé (2015) a na grandslamech popáté (naposledy na US Open 2018).

Ještě před 14 dny jí hrozilo vypadnutí z elitní stovky žebříčku, nyní má jistý posun minimálně do nejlepší třicítky. O druhou šanci zahrát si o největší tituly bude finalistka US Open 2017 bojovat s Ashleigh Bartyovou, nebo Jessicou Pegulaovou.

Madison Keys returns to the #AusOpen SF for the 1st time since 2015.



11th win of the season matches Keys' win total in 2021. Now on a career-best 10 match win streak.



Back-to-back Top 10 wins for the 1st time.



1st time notching 2 Top 10 wins in a tournament since 2016 Rome. pic.twitter.com/8OGeVzSTEV