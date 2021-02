Bartyová hned na úvod nestačila na Collinsovou a titul v Adelaide neobhájí

Ashleigh Bartyová se po téměř roční pauze na kurty vrátila letos v Melbourne a hned na svém úvodním turnaji slavila triumf. Výborně si vedla i na domácím Australian Open, ale ve čtvrtfinále neudržela jasné vedení 6-1 2-0 proti Karolíně Muchové.

Další nadějné náskoky neuhájila dnes na domácím podniku v Adelaide. Loňská šampionka proti Danielle Collinsové, se kterou vyhrála všechny tři předchozí souboje, vedla 3-1 a ve druhé sadě 4-1, jenže pokaždé Američance dovolila získat pět her v řadě a za 66 minut prohrála hladce 3-6 4-6.

Bartyová tak roli největší favoritky na domácí akci nepotvrdí. Čtyřiadvacetiletá Australanka vůbec poprvé od loňského ledna (Brisbane) nezvládla úvodní zápas na turnaji, dvě porážky v řadě naposledy zaznamenala předloni v létě.

Collinsová bude o semifinále bojovat s další domácí hráčkou Maddison Inglisovou, nebo další vítězkou French Open Igou Šwiatekovou.

RUTHLESS revenge



Collins reels off another five consecutive games to get her first win over Barty 6-3, 6-4 and reach the quarterfinals!#AdelaideTennis pic.twitter.com/ehQh3Vjkz8