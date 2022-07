Bartyová: Ukončení kariéry nelituju. Všechno je teď neuvěřitelné

Bartyová nečekaně skončila poté, co jako první domácí hráčka po 44 letech ovládla Australian Open. "A ani na okamžik jsem toho nezalitovala," řekla v rozhovoru pro list The Guardian.

"Věděla jsem, že přišla ta pravá chvíle. A od té doby bylo všechno neuvěřitelné. Přesně tak, jak jsem si to vždycky představovala," uvedla vítězka 15 turnajů včetně Wimbledonu 2021 a French Open 2019.

Popřela spekulace médií, že se chystá profesionálně věnovat golfu. "Je to pro mě jen koníček a vždycky bude. Vím, co obnáší cesta na sportovní vrchol a už nemám to odhodlání, abych podstoupila všechnu tu dřinu," prohlásila Bartyová. Hrát by měla hlavně na exhibicích.

Tento měsíc by Bartyové měla vyjít první kniha pro děti ze šestidílné série 'Malá Ash'.