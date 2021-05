Bartyová v Madridu zastavila Badosaovou a zahraje si o čtvrtý letošní titul

Ashleigh Bartyová je se třemi triumfy a bilancí 25-3 suverénně nejúspěšnější hráčkou dosavadního průběhu sezony. Světová jednička navíc pokračuje ve své nyní již 16zápasové neporazitelnosti na evropských antukových turnajích, která se táhne už od předloňského French Open, kde slavila svůj jediný dosavadní grandslamový triumf.

Přemožitelku zatím nenašla ani v Madridu, kde se před startem letošního ročníku nejdále dostala do čtvrtfinále (2019). V areálu Caja Mágica si poradila se Shelby Rogersovou, Tamarou Zidanšekovou, v souboji posledních šampionek French Open s Igou Šwiatekovou, nejúspěšnější hráčkou turnaje Petrou Kvitovou a dnes po setech 6-4 6-3 s Paulou Badosaovou, jež se jako první divoká karta a domácí hráčka v historii Mutua Madrid Open probojovala do semifinále.

Bartyová měla od začátku zápas pod kontrolou, na returnu ale poprvé udeřila až v závěrečném gamu úvodního dějství, ve kterém díky dvojchybě Badosaové proměnila třetí setbol. Ve druhé sadě sice hned na úvod přišla o podání, nicméně skóre otočila z 0-1 na 4-1, náskok brejku si pohlídala a 23leté Španělce stejným skóre oplatila nedávnou porážku z Charlestonu.

Sweet 16 for the Barty Party



@ashbarty notches her sixteenth consecutive win on red clay, beating Badosa in straight sets to reach the #MMOPEN final! pic.twitter.com/nf7p1qYefj