Bartyovou „semlel“ tenisový kolotoč: Už neměla sílu se na něm udržet

Když 23. března objasňovala konec poměrně krátké, ale mimořádné úspěšné kariéry, naznačila, že profesionální tenis vlastně nebyl pro ni. „Měla jsem spoustu snů a cílů, ale rozhodně mezi ně nepatřilo cestování po světě a dlouhé odloučení od rodiny a domova, kde jsem vždycky chtěla být. Tenis budu pořád milovat, byla to obrovská část mého života, ale myslím, že přišel čas užít si to, co má ráda Ash Bartyová jako člověk, a ne Ash Bartyová jako sportovec.“



Právě odloučení od rodiny a neustálé obrážení turnajů na okruhu WTA zmiňovala poměrně často. I v období, kdy si od tenisu dala pauzu poprvé – v září 2014, když jí bylo 18 let. Tehdy už za sebou měla několik úspěchů. V roce 2012 v pouhých 15 letech ovládla juniorský Wimbledon, v témže roce si poprvé zahrála hlavní soutěž na Australian Open a byla juniorskou světovou dvojkou. „Bylo toho na mě v útlém věku věku moc, bylo to moc rychlé. Všechno to cestování… potřebovala jsem si psychicky odpočinout. Tenis se pro mě stal dřinou a neužívala jsem si ho tak, jak bych chtěla,” vysvětlovala později přestávku, která se protáhla až do února 2016.



Fedcupová premiéra v Ostravě

Bartyová ji vyplnila rybařením a hlavně kriketem. Tomu se věnovala profesionálně, za tým Brisbane Heat odehrála v ženské Big Bash League 10 zápasů. Právě v kriketu našla potřebné odreagování, vyčistila si hlavu a k tenisu se vrátila. „V tom období jsem skutečně bojovala se svým duševním zdravím. To, že jsem si od tenisu dala pauzu, bylo strašně důležité. Jen díky tomu jsem mohla opět začít,” svěřila se Bartyová, která měla a má blízko i ke golfu. I v něm dokazuje, že je univerzálním sportovním talentem. Už před dvěma lety poprvé vyhrála ženský turnaj v Brookwater Golf and Country Clubu, vítězství je jí podařilo zopakovat i první dubnový víkend letošního roku, tedy krátce po ukončené tenisové kariéry.

Ta nebyla dlouhá, zato byla protkaná úspěchy. Ve dvouhře vyhrála French Open 2019, Wimbledon 2021 a letos přidala i triumf na Australian Open 2022, kde zvítězila jako první domácí hráčka po 44 letech. Grandslamový titul má i ze čtyřhry, když v roce 2018 s Američankou Coco Vandewegheovou triumfovala na US Open. V červnu 2019 se vyhoupla na vrchol žebříčku WTA a bez přestávky na něm figurovala 114 týdnů. To ji řadí na čtvrté místo historických tabulek za Steffi Grafovou, Serenu Williamsovou (obě 186 týdnů) a Martinu Navrátilovou (156). Kalendářní rok zakončila jako světová jednička v letech 2019, 2020 a 2021. V tomto ohledu jsou před ní kromě Graffové (osm let), Navrátilové (sedm) a Williamsové (pět) už jen Chris Evertová (pět) a Lindsay Davenportová (čtyři).



Během kariéry se rodačka z australského Ipswiche, jejíž táta je příslušníkem původního obyvatelstva Austrálie Aboridžinců a matka dcerou britských imigrantů, mnohokrát střetla i s Češkami. Ostatně fedcupovou premiéru si odbyla v roce 2013 v Ostravě. Tehdy šestnáctiletá Australanka naskočila do čtyřhry už za rozhodnutého stavu, když Češky s Petrou Kvitovou a Lucií Šafářovou v sestavě vedly 3:0. Bartyová ale po boku Casey Dellacquové neměla proti páru Hlaváčková/Hradecká šanci.



Bartoliová byla v podobné situaci

Další bitvy s tuzemskými hráčkami? Ve finále French Open 2019 porazila Markétu Vondroušovou jednoznačně 6:1, 6:3. Loni ve čtvrtfinále Australian Open padla ve čtvrtfinále s Karolínou Muchovou 6:3, 3:6, 2:6, tentýž rok si spravila chuť ve finále Wimbledonu proti Karolíně Plíškové, jíž přetlačila 6:3, 6:7 a 6:3. „Gratuluju Karolíně za to, co tady předváděla. Hrozně ráda s tebou bojuju,” vzkázala Bartyová české tenistce a dodala: „Věřím, že se ještě mnohokrát potkáme.”

Ash, I have no words... actually you are showing your true class leaving tennis in this beautiful way.



I am so happy I could share the court with you.. tennis will never be the same without you! I admire you as a player and a person.. wishing you only the best! ❤️@ashbarty — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) March 23, 2022

Nepotkají. Před dvěma týdny ji chuť vyskočit z kolotoče WTA přemohla. „Vím, kolik práce je potřeba k tomu, abych podala nejlepší výkon. A já už to prostě v sobě nemám. Už na to nemám psychicky ani fyzicky,” přiznala Australanka, které pak kolegyně včetně těch českých poslaly řadu dojemných vzkazů. „Gratuluji k úžasné kariéře. Bylo mi poctou s tebou sdílet kurt a přeji ti jen to nejlepší v další kapitole. Budeš nám chybět,” vzkázala Karolína Plíšková. Petra Kvitová, s níž má Bartyová z 10 vzájemných duelů vyrovnanou bilanci pěti výher a pěti porážek, uvedla: „Ash, nemám slov... Ale i tím, jak krásně jsi konec oznámila, jsi ukázala, jaká jsi extratřída. Tenis už bez tebe nebude nikdy stejný. Vážím si tě jako hráčky i jako člověka.”



Z množství vzkazů vyčnívá ten od Francouzky Marion Bartoliová. I ona ukončila kariéru brzy, v 28 letech po triumfu ve Wimbledonu. Proto tušila, co se Bartyové odehrává v hlavě. „Když jsem poslouchala její prohlášení, připomnělo mi to situaci, v níž jsem sama byla v roce 2013 po vítězství ve Wimbledonu. Když se ženete za něčím, čeho je tak těžké dosáhnout, a nakonec se vám to podaří, cítíte se vyčerpaní. Cítíte se prázdní. Rozhodnutí Ashleigh naprosto chápu, už zkrátka neměla sílu.”